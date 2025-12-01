المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس أمم أفريقيا 2025.. 3 حقائق قبل مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:49 م 22/12/2025
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره بنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الكونغولي مع نظيره البنيني، مساء الثلاثاء، في المجموعة الرابعة على ملعب المدينة في الرباط.

ويقع منتخبا الكونغو الديمقراطية وبنين في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي السنغال وبوتسوانا.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025.

3 حقائق قبل مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين

- يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب بنين في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهما، عندما يتواجهان ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

- بشكل عام، سيكون هذا اللقاء هو الثالث بين المنتخبين، إذ جاءت مواجهتاهما السابقتان خلال تصفيات كأس العالم 2022.

- أقيمت المواجهة الأولى يوم 6 سبتمبر 2021، واستضافتها بنين وانتهت بالتعادل 1-1، وتقدمت الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 12 عن طريق ديوميرسي مبوكاني، قبل أن يدرك جوردان أديـوتي التعادل لمنتخب بنين في الدقيقة 33، أما مباراة الإياب فأُقيمت يوم 14 نوفمبر 2021، وحقق خلالها منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز 2-0 على أرضه، وسجل مبوكاني الهدف الأول في الدقيقة 10، قبل أن يضيف بن مالانغو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة بنين القادمة
بنين الكونغو الديمقراطية كأس أمم أفريقيا 2025

