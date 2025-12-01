يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره بنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الكونغولي مع نظيره البنيني، مساء الثلاثاء، في المجموعة الرابعة على ملعب المدينة في الرباط.

ويقع منتخبا الكونغو الديمقراطية وبنين في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي السنغال وبوتسوانا.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025.

3 حقائق قبل مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين

- يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب بنين في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهما، عندما يتواجهان ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

- بشكل عام، سيكون هذا اللقاء هو الثالث بين المنتخبين، إذ جاءت مواجهتاهما السابقتان خلال تصفيات كأس العالم 2022.

- أقيمت المواجهة الأولى يوم 6 سبتمبر 2021، واستضافتها بنين وانتهت بالتعادل 1-1، وتقدمت الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 12 عن طريق ديوميرسي مبوكاني، قبل أن يدرك جوردان أديـوتي التعادل لمنتخب بنين في الدقيقة 33، أما مباراة الإياب فأُقيمت يوم 14 نوفمبر 2021، وحقق خلالها منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز 2-0 على أرضه، وسجل مبوكاني الهدف الأول في الدقيقة 10، قبل أن يضيف بن مالانغو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

