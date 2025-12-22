المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مجموعة مصر.. الإثارة تشعل مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم أفريقيا (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:50 م 22/12/2025
منتخب أنجولا

صورة أرشيفية

افتتح أوسوين أبوليس، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، تسجيل الأهداف في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن تمكن من هز شباك أنجولا في المباراة التي تجري بملعب مراكش.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، إذ يبحث الثنائي عن تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوارهما بالبطولة.

هدف أول جنوب أفريقي

وضع أوسوين أبوليس، لاعب جنوب أفريقيا، فريقه بالمقدمة أمام أنجولا وذلك بحلول الدقيقة 21 من عمر المباراة، في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف منتخب جنوب أفريقيا، بعد أرسل لايل فوستر كرة عرضية أرضية وصلت إلى أوسوين أبوليس، الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت الزاوية اليسرى من المرمى.

 

أنجولا تدرك التعادل

لم تمر دقائق كثيرة حتى تمكن منتخب أنجولا من تعديل النتيجة، عن طريق شو الذي نجح في هز شباك رونوين ويليامز، حارس مرمى جنوب أفريقيا.

وأحرز منتخب أنجولا هدف التعادل، بعد أن أرسل فريدي ريبيرو عرضية متقنة لتصل إلى شو الذي نجح في لمس الكرة التي سكنت الزاوية اليسرى من مرمى جنوب أفريقيا بالدقيقة 36 من عمر اللقاء.

 

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب أنجولا كأس أمم أفريقيا منتخب جنوب أفريقيا

