المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

كأس أمم أفريقيا 2025.. 5 حقائق قبل مباراة نيجيريا وتنزانيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:59 م 22/12/2025
نيجيريا

نيجيريا

يستعد منتخب نيجيريا لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره تنزانيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب النيجيري مع نظيره التنزاني، مساء الثلاثاء، في المجموعة الثالثة على المركب الرياضي لمدينة فاس.

ويقع منتخبا نيجيريا وتنزانيا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي تونس وأوغندا.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة نيجيريا وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2025.

5 حقائق قبل مباراة نيجيريا وتنزانيا

- تلتقي نيجيريا وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخهما وذلك بعد 45 عامًا من لقائهما الأول في البطولة.

- جاء اللقاء الوحيد السابق بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية خلال نهائيات عام 1980، حين افتتحت نيجيريا البلد المضيف آنذاك، مشوارها بالفوز 3–1 على تنزانيا في لاجوس يوم 8 مارس 1980، قبل أن تواصل طريقها نحو إحراز أول لقب قاري في تاريخها.

- بشكل عام، تواجه المنتخبان سبع مرات في مختلف المسابقات، ولم تتعرض نيجيريا لأي هزيمة، حيث حققت أربعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات.

- أحدث مواجهاتهما فكانت خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017، حيث تعادلا 0–0 في دار السلام يوم 5 سبتمبر 2015، قبل أن تفوز نيجيريا 1–0 في أويو يوم 3 سبتمبر 2016، وتأهل منتخب مصر عن تلك المجموعة متقدمًا على المنتخبين.

- يحرس مرمى نيجيريا حاليًا أماس أوباسوجي الذي يلعب على مستوى الأندية في تنزانيا مع فريق سينجيدا بلاك ستارز، حيث يزامل حسين ماسالينجا وخالد إدّي لاعبا تنزانيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة نيجيريا القادمة
نيجيريا تنزانيا كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
مصر

مصر

- -
زيمبابوي

زيمبابوي

2

بدلاء منتخب زيمبابوي: إلفيس تشيبزيزي، شون فوسير، ديفاين لونجا، بروسبير باديرا، ماكولي بون، بيل أنطونيو، بريندان جالواي، ناوليدج موسونا، تاواندا ماسوانهايس، تاواندا شيريوا، إيشيانيسو ماوتشي، أليك موديمو، إيشميل وادي، جونيور زيندوجا، تاديوا تشاكوتشيتشي.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg