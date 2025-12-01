يستعد منتخب نيجيريا لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره تنزانيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب النيجيري مع نظيره التنزاني، مساء الثلاثاء، في المجموعة الثالثة على المركب الرياضي لمدينة فاس.

ويقع منتخبا نيجيريا وتنزانيا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي تونس وأوغندا.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة نيجيريا وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2025.

5 حقائق قبل مباراة نيجيريا وتنزانيا

- تلتقي نيجيريا وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخهما وذلك بعد 45 عامًا من لقائهما الأول في البطولة.

- جاء اللقاء الوحيد السابق بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية خلال نهائيات عام 1980، حين افتتحت نيجيريا البلد المضيف آنذاك، مشوارها بالفوز 3–1 على تنزانيا في لاجوس يوم 8 مارس 1980، قبل أن تواصل طريقها نحو إحراز أول لقب قاري في تاريخها.

- بشكل عام، تواجه المنتخبان سبع مرات في مختلف المسابقات، ولم تتعرض نيجيريا لأي هزيمة، حيث حققت أربعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات.

- أحدث مواجهاتهما فكانت خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017، حيث تعادلا 0–0 في دار السلام يوم 5 سبتمبر 2015، قبل أن تفوز نيجيريا 1–0 في أويو يوم 3 سبتمبر 2016، وتأهل منتخب مصر عن تلك المجموعة متقدمًا على المنتخبين.

- يحرس مرمى نيجيريا حاليًا أماس أوباسوجي الذي يلعب على مستوى الأندية في تنزانيا مع فريق سينجيدا بلاك ستارز، حيث يزامل حسين ماسالينجا وخالد إدّي لاعبا تنزانيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025