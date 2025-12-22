المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرب مالي: أشعر بخيبة أمل.. والتعادل كان بمثابة الانتصار لزامبيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:44 م 22/12/2025
توم ساينتفيت

توم ساينتفيت

أكد توم ساينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي، أن التعادل أمام زامبيا مخيب للآمال.

وتعادل مالي أمام زامبيا 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ساينتفيت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لكاف: "كان هدف التعادل مؤلمًا للغاية، كنا نطمح لتسجيل ثلاثة أهداف في هذه المباراة، بدأت معاناتنا بعد إضاعة ركلة الجزاء، يجب ألا ندع العواطف تسيطر علينا".

وأضاف: "كنت أفضل حصد النقاط الثلاث كاملة أمام زامبيا، خاصة بعد سيطرتنا على مجريات المباراة طوال التسعين دقيقة".

وأضاف: "شعرتُ أن هذا التعادل بمثابة انتصار لزامبيا وهزيمة لنا، الآن علينا الاستعداد جيدًا للمباريات القادمة".

وتابع: "يمتلك منتخب زامبيا لاعبين مميزين في خط الوسط، وقد منعونا من تحقيق أهدافنا، نحتاج الآن إلى نقطة على الأقل أمام المغرب في المباراة القادمة، علينا إنهاء المجموعة في المركز الثاني قلنا إننا نريد الوصول إلى النهائي، ولا يزال ذلك ممكنًا."

ويلعب مالي وزامبيا في المجموعة الأولى التي تضم كل من، المغرب وجزر القمر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حصل كل من، مالي وزامبيا على نقطة وحيدة.

زامبيا مالي كأس الأمم الأفريقية 2025 توم ساينتفيت

تفاصيل المباراة
