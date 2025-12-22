المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

تشكيل منتخب مصر.. صلاح ومرموش يقودان الهجوم.. وإمام عاشور أساسيًا ضد زيمبابوي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:47 م 22/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، تشكيل المنتخب الوطني في مواجهة زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع منتخب زيمبابوي، على ملعب أكادير، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي بدأت بالأمس الأحد، وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا".

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضربة البداية في بطولة أمم أفريقيا الغائبة عن دولاب بطولات منتخب مصر منذ عام 2010.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطية.

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

على مقاعد البدلاء: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، أحمد عيد، أحمد فتوح، رامي ربيعة، محمد شحاتة، محمود صابر، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد".

وشهد التشكيل تواجد النجم أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، على مقاعد البدلاء، بينما سيبدأ بالثلاثي الهجومي عمر مرموش وتريزيجيه ومحمد صلاح.

وسيكون سلاح منتخبنا الوطني لصد هجمات لاعبي زيمبابوي تتمثل في ثلاثي الوسط إمام عاشور وحمدي فتحي ومروان عطية.

مواعيد مباريات منتخب مصر:

مصر × زيمبابوي: التاريخ 22 ديسمبر، الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: التاريخ 26 ديسمبر، الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

أنجولا × مصر: التاريخ 29 ديسمبر، الموعد 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر زيمبابوي تشكيل منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
مصر

مصر

- -
زيمبابوي

زيمبابوي

2

بدلاء منتخب زيمبابوي: إلفيس تشيبزيزي، شون فوسير، ديفاين لونجا، بروسبير باديرا، ماكولي بون، بيل أنطونيو، بريندان جالواي، ناوليدج موسونا، تاواندا ماسوانهايس، تاواندا شيريوا، إيشيانيسو ماوتشي، أليك موديمو، إيشميل وادي، جونيور زيندوجا، تاديوا تشاكوتشيتشي.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg