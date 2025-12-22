أعلن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، تشكيل المنتخب الوطني في مواجهة زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع منتخب زيمبابوي، على ملعب أكادير، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي بدأت بالأمس الأحد، وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا".

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضربة البداية في بطولة أمم أفريقيا الغائبة عن دولاب بطولات منتخب مصر منذ عام 2010.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطية.

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

على مقاعد البدلاء: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، أحمد عيد، أحمد فتوح، رامي ربيعة، محمد شحاتة، محمود صابر، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد".

وشهد التشكيل تواجد النجم أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، على مقاعد البدلاء، بينما سيبدأ بالثلاثي الهجومي عمر مرموش وتريزيجيه ومحمد صلاح.

وسيكون سلاح منتخبنا الوطني لصد هجمات لاعبي زيمبابوي تتمثل في ثلاثي الوسط إمام عاشور وحمدي فتحي ومروان عطية.

مواعيد مباريات منتخب مصر:

مصر × زيمبابوي: التاريخ 22 ديسمبر، الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: التاريخ 26 ديسمبر، الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

أنجولا × مصر: التاريخ 29 ديسمبر، الموعد 6 مساءً بتوقيت القاهرة.