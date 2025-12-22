قرر حسام حسن، مدرب منتخب مصر، الإبقاء على مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، على مقاعد البدلاء خلال مباراة زيمبابوي.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع زيمبابوي، على ملعب أكادير، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

استبعاد ثنائي منتخب مصر من مباراة زيمبابوي

وبدأ منتخب مصر بتشكيل متوازن، إذ حرص على الخطة الدفاعي بوجود الرباعي محمد هاني، محمد حمدي، ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، بينما يتواجد في الوسط الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية، بالإضافة إلى إمام عاشور.

أما في الهجوم اعتمد حسام حسن على الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

بينما شهدت مقاعد البدلاء كلا من: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، أحمد عيد، أحمد فتوح، رامي ربيعة، محمد شحاتة، محمود صابر، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد".

ليكون بذلك قد استبعد حسام حسن الثنائي محمد إسماعيل، مدافع المنتخب، ومحمد صبحي، حارس المرمى.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي بدأت بالأمس الأحد، وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا".

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضربة البداية في بطولة أمم أفريقيا الغائبة عن دولاب بطولات منتخب مصر منذ عام 2010.