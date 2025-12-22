المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

استبعاد ثنائي.. مقاعد بدلاء منتخب مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:58 م 22/12/2025
مصطفى محمد منتخب مصر نيجيريا

مصطفى محمد - مهاجم منتخب مصر

قرر حسام حسن، مدرب منتخب مصر، الإبقاء على مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، على مقاعد البدلاء خلال مباراة زيمبابوي.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع زيمبابوي، على ملعب أكادير، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

استبعاد ثنائي منتخب مصر من مباراة زيمبابوي

وبدأ منتخب مصر بتشكيل متوازن، إذ حرص على الخطة الدفاعي بوجود الرباعي محمد هاني، محمد حمدي، ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، بينما يتواجد في الوسط الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية، بالإضافة إلى إمام عاشور.

أما في الهجوم اعتمد حسام حسن على الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

بينما شهدت مقاعد البدلاء كلا من: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، أحمد عيد، أحمد فتوح، رامي ربيعة، محمد شحاتة، محمود صابر، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد".

ليكون بذلك قد استبعد حسام حسن الثنائي محمد إسماعيل، مدافع المنتخب، ومحمد صبحي، حارس المرمى.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي بدأت بالأمس الأحد، وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا".

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضربة البداية في بطولة أمم أفريقيا الغائبة عن دولاب بطولات منتخب مصر منذ عام 2010.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن زيمبابوي محمد صبحي مصطفى محمد أحمد فتوح محمد إسماعيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
مصر

مصر

- -
زيمبابوي

زيمبابوي

2

بدلاء منتخب زيمبابوي: إلفيس تشيبزيزي، شون فوسير، ديفاين لونجا، بروسبير باديرا، ماكولي بون، بيل أنطونيو، بريندان جالواي، ناوليدج موسونا، تاواندا ماسوانهايس، تاواندا شيريوا، إيشيانيسو ماوتشي، أليك موديمو، إيشميل وادي، جونيور زيندوجا، تاديوا تشاكوتشيتشي.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg