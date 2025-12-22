حسم منتخب جنوب أفريقيا تفوقه على نظيره أنجولا، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، وأقيم اللقاء بالملعب الكبير بمراكش.

وتفوق منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من موجهات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

تشكيل جنوب أفريقيا وأنجولا

دخل منتخب جنوب أفريقيا مباراته أمام أنجولا بالتشكيل التالي: رونوين ويليامز، خوليسو ماداو، سيبونجا نجيزانا، مبيكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا، تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثولي، نوهو نكوتا، أوسين أبوليس، سيفو مبولي، ليل فوستر.

وبدأ منتخب أنجولا اللقاء أمام جنوب أفريقيا بالتشكيل التالي: هوجو ماركويس، جوناثان باتو، كايلوندا جاسبار، كلينتون ماتا، شو، زيتو، فريدي ريبيرو، مايسترو، تو كارنيرو، جيلسون دالا، مبالا نزولا.

منتخب جنوب أفريقيا يعبر أنجولا

بدأت الخطورة في المباراة بعد أن أرسل لاعب منتخب أنجولا تسديدة قوية في الدقيقة 15 من عمر المباراة، إلا أن ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا تصدى للكرة بكل ثبات.

وافتتح منتخب جنوب أفريقيا التسجيل سريعًا بالدقيقة 21 من زمن المباراة، عن طريق أوسوين أبوليس، الذي منح بلاده الأفضلية أمام أنجولا.

وجاء هدف منتخب جنوب أفريقيا، بعد أرسل لايل فوستر كرة عرضية أرضية وصلت إلى أوسوين أبوليس، الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت الزاوية اليسرى من المرمى.

لم تمر دقائق كثيرة حتى تمكن منتخب أنجولا من تعديل النتيجة، عن طريق شو الذي نجح في هز شباك رونوين ويليامز، حارس مرمى جنوب أفريقيا.

وتمكن منتخب أنجولا من إدراك هدف التعادل، بعد أن أرسل فريدي ريبيرو عرضية متقنة لتصل إلى شو الذي نجح في لمس الكرة التي سكنت الزاوية اليسرى من مرمى جنوب أفريقيا بالدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني من المباراة، إثارة كبيرة إذ تمكن تشيبانج موريمي من تسجيل الهدف الثاني لصالح جنوب أفريقيا، قبل أن يقرر حكم المواجهة عدم احتسابه بداعي التسلل.

استمرت محاولات منتخب جنوب أفريقيا، ونجح إذ أطلق لاعب الفريق تسديدة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء كادت أن تسكن الشباك ولكنها اصطدمت بالعارضة، وكان ذلك بالدقيقة 58.

وتراجع منتخب أنجولا أمام محاولات وضغط جنوب أفريقيا، إذ ظهرت خطورة البافانا بافانا خلال الشوط الثاني من المواجهة.

ونجح لايل فوستر في تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب جنوب أفريقيا، بحلول الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بعد أن أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريق الشباك.

وشارك شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك، رفقة منتخب أنجولا في الدقائق الأخيرة بحثًا عن تعديل النتيجة وتقديم الإضافة لفريقه أمام جنوب أفريقيا.

وحاول الفريقان التسجيل في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن الشباك ظلت ساكنة دون أن تهتز حتى أطلق حكم المواجهة صافرة النهاية معلنًا فوز جنوب أفريقيا على أنجولا بهدفين مقابل هدف.