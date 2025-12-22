أعلن ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، تشكيل الفريق لمواجهة منتخب مصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الزيمبابوي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب أدرار في المغرب.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي بدأت بالأمس الأحد، وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا".

تشكيل زيمبابوي لمواجهة منتخب مصر

حراسة المرمى: واشنطن أروبي.

خط الدفاع: جيرالد تاكوارا، موناشي جارانانجا، تينيدج هاديبي، جودنوز مورويرا، إمانويل جالاي.

خط الوسط: مارفيلس ناكامبا، جونا فابيش.

خط الهجوم: برينس دوبي، واشنطن نافايا، دانييل مسيندامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: إلفيس تشيبزيزي، شون فوسير، ديفاين لونجا، بروسبير باديرا، ماكولي بون، بيل أنطونيو، بريندان جالواي، ناوليدج موسونا، تاواندا ماسوانهايس، تاواندا شيريوا، إيشيانيسو ماوتشي، أليك موديمو، إيشميل وادي، جونيور زيندوجا، تاديوا تشاكوتشيتشي.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025