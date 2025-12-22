أكد المدرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على أهمية مباراة الفراعنة الأولى أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا، مشددًا على مدى حرص اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتضم المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

تصريحات حسام حسن

استهل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تصريحاته قبل مواجهة زيمبابوي قائلًا: "مباراة هامة في بداية بطولة كأس أمم أفريقيا، وأول مباراة ستشكل فارق كبير لنا إذا نجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية وستمنحنا الثقة".

وأضاف مدرب منتخب مصر: "حضرنا جيدًا للمباراة كجهاز فني ونملك لاعبين رائعين يدركون واجبهم تجاه وطنهم وجماهيرهم، في ظل حرصهم على إسعادهم".

وأكمل: "كل الاحترام لمنتخب زيمبابوي وكل منتخبات مجموعتنا، لأن لديهم لاعبين ومدربين على أعلى مستوى وكل منهم لديه حظوظه وطموحاته".

وأتم حسام حسن: "منتخب مصر كبير في أفريقيا وقدره دائمًا أن يكون مرشحًا لبطولة أمم أفريقيا، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المنافسة".