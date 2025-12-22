المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

حسام حسن: حضرنا جيدًا لمواجهة زيمبابوي.. ونملك لاعبين يدركون واجبهم تجاه وطنهم

سيد عمر

كتب - سيد عمر

09:17 م 22/12/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

أكد المدرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على أهمية مباراة الفراعنة الأولى أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا، مشددًا على مدى حرص اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتضم المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

تصريحات حسام حسن

استهل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تصريحاته قبل مواجهة زيمبابوي قائلًا: "مباراة هامة في بداية بطولة كأس أمم أفريقيا، وأول مباراة ستشكل فارق كبير لنا إذا نجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية وستمنحنا الثقة".

وأضاف مدرب منتخب مصر: "حضرنا جيدًا للمباراة كجهاز فني ونملك لاعبين رائعين يدركون واجبهم تجاه وطنهم وجماهيرهم، في ظل حرصهم على إسعادهم".

وأكمل: "كل الاحترام لمنتخب زيمبابوي وكل منتخبات مجموعتنا، لأن لديهم لاعبين ومدربين على أعلى مستوى وكل منهم لديه حظوظه وطموحاته".

وأتم حسام حسن: "منتخب مصر كبير في أفريقيا وقدره دائمًا أن يكون مرشحًا لبطولة أمم أفريقيا، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المنافسة".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا

ما قبل المباراة
مصر

مصر

- -
زيمبابوي

زيمبابوي

2

بدلاء منتخب زيمبابوي: إلفيس تشيبزيزي، شون فوسير، ديفاين لونجا، بروسبير باديرا، ماكولي بون، بيل أنطونيو، بريندان جالواي، ناوليدج موسونا، تاواندا ماسوانهايس، تاواندا شيريوا، إيشيانيسو ماوتشي، أليك موديمو، إيشميل وادي، جونيور زيندوجا، تاديوا تشاكوتشيتشي.

تفاصيل المباراة
