أعرب موسى سيشون مدرب زامبيا، عن رضاه بعد التعادل أمام مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفرض منتخب زامبيا التعادل 1-1 أمام مالي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال موسى سيشون تصريحات عبر موقع كاف: "أدى لاعبو فريقي المهمة على أكمل وجه أمام مالي، كانت مباراتنا الافتتاحية ولم تكن سهلة، استقبلنا هدفًا في لحظة غير متوقعة - هدية أهدرناها وهذا أمر يجب علينا تصحيحه".

وأضاف: "المباراة تستمر 90 دقيقة، ولا يجب الاستسلام أبدًا، لهذا السبب حثثت لاعبي فريقي على بذل قصارى جهدهم حتى النهاية".

وتابع: "نحن في مجموعة تنافسية للغاية، وأهنئ المغرب على فوزه على جزر القمر، خصمنا القادم، جزر القمر، قدم أداءً قويًا، سنستعد جيدًا ونواصل العمل، لدينا نقاط قوتنا ولاعبون جاهزون."

ويلعب مالي وزامبيا في المجموعة الأولى التي تضم كل من، المغرب وجزر القمر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حصل كل من، مالي وزامبيا على نقطة وحيدة.

