المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

مدرب زامبيا: اللاعبون أدوا المهمة على أكمل وجه أمام مالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:22 م 22/12/2025
موسى سيشون

موسى سيشون

أعرب موسى سيشون مدرب زامبيا، عن رضاه بعد التعادل أمام مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفرض منتخب زامبيا التعادل 1-1 أمام مالي، في الجولة الأولى من دور المجموعات. 

وقال موسى سيشون تصريحات عبر موقع كاف: "أدى لاعبو فريقي المهمة على أكمل وجه أمام مالي، كانت مباراتنا الافتتاحية ولم تكن سهلة، استقبلنا هدفًا في لحظة غير متوقعة - هدية أهدرناها وهذا أمر يجب علينا تصحيحه".

وأضاف: "المباراة تستمر 90 دقيقة، ولا يجب الاستسلام أبدًا، لهذا السبب حثثت لاعبي فريقي على بذل قصارى جهدهم حتى النهاية".

وتابع: "نحن في مجموعة تنافسية للغاية، وأهنئ المغرب على فوزه على جزر القمر، خصمنا القادم، جزر القمر، قدم أداءً قويًا، سنستعد جيدًا ونواصل العمل، لدينا نقاط قوتنا ولاعبون جاهزون."

ويلعب مالي وزامبيا في المجموعة الأولى التي تضم كل من، المغرب وجزر القمر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حصل كل من، مالي وزامبيا على نقطة وحيدة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

 

مباراة زامبيا القادمة
زامبيا مالي كأس الأمم الأفريقية 2025 موسى سيشون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
مصر

مصر

- -
زيمبابوي

زيمبابوي

2

بدلاء منتخب زيمبابوي: إلفيس تشيبزيزي، شون فوسير، ديفاين لونجا، بروسبير باديرا، ماكولي بون، بيل أنطونيو، بريندان جالواي، ناوليدج موسونا، تاواندا ماسوانهايس، تاواندا شيريوا، إيشيانيسو ماوتشي، أليك موديمو، إيشميل وادي، جونيور زيندوجا، تاديوا تشاكوتشيتشي.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg