بعد غياب 564 يومًا.. زيمبابوي بوابة إمام عاشور للعودة لتشكيل منتخب مصر الأساسي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:38 م 22/12/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب منتخب مصر

شهد تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي تواجد النجم إمام عاشور، لاعب وسط منتخبنا الوطني، خلال المباراة المقامة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع منتخب زيمبابوي، على ملعب أكادير، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتواجد إمام عاشور في خط الوسط ليكون أحد أهم العناصر التي سيعتمد عليها منتخبنا الوطني ضد زيمبابوي في اختبار صعب لحسام حسن، مدرب منتخب مصر.

للتعرف على تشكيل منتخب مصر بالكامل اضغط هنا

زيمبابوي بوابة إمام عاشور للعودة لتشكيل منتخب مصر

وبهذا التشكيل يخوض إمام عاشور أول مباراة رسمية مع منتخب مصر بشكل أساسي منذ مواجهة بوركينا فاسو في اللقاء الذي أقيم يوم 6 يونيو 2024 "أي منذ 564 يومًا"، ضمن مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما أن هذه المرة الثانية بشكل عام التي يتواجد فيها إمام عاشور أساسيًا تحت قيادة حسام حسن في مباراة رسمية، وذلك بعدما تواجد في مباراة بوركينا فاسو وبعدها جلس على مقاعد البدلاء في مباراة غينيا بيساو في نفس التصفيات إذ شارك في الشوط الثاني من المباراة.

يُشار إلى أن إمام عاشور كان لاعبًا أساسيًا في مباراة نيجيريا الودية التي أقيمت قبل بطولة أمم أفريقيا يوم 16 ديسمبر الجاري، كما أنه لعب أساسيًا خلال مباراة نيوزيلندا الودية التي أقيما يوم 22 مارس 2024 وبعد 26 دقيقة فقط خرج للإصابة.

وباستثناء الـ4 مباريات كان إمام عاشور بعيدا عن المشاركة مع منتخب مصر بسبب الإصابة وعدم الجاهزية ولرأي الجهاز الفني فيه.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي بدأت بالأمس الأحد، وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا".

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضربة البداية في بطولة أمم أفريقيا الغائبة عن دولاب بطولات منتخب مصر منذ عام 2010.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن إمام عاشور

مباشر
مصر

مصر

0 1
زيمبابوي

زيمبابوي

50

منتخب مصر يتأخر أمام زيمبابوي بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
