مباراة مرتقبة بين منتخب مصر وزيمبابوي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة مصر وزيمبابوي، على ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعغات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد السلام الوطني للمنتخبين لقطة طريفة من جانب مخرج اللقاء، حيث قام المخرج بوضع الكاميرا على لاعبي منتخب زيمبابوي، أثناء النشيد الوطني لمنتخب مصر.

وربما المخرج لا يعرف النشيد الوطني لمنتخبنا الوطني؛ نظرًا لجنسيته البرتغالية.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطية.

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

على مقاعد البدلاء: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، أحمد عيد، أحمد فتوح، رامي ربيعة، محمد شحاتة، محمود صابر، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا".

