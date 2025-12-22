المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 1
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

مدرب جنوب أفريقيا: مباراة مصر ستكون على مستوى مختلف.. وندرك ما سنفعله

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:13 م 22/12/2025
هوجو بروس - مدرب جنوب أفريقيا

هوجو بروس - مدرب جنوب أفريقيا

تحدث المدرب هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن فوز فريقه أمام أنجولا، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتفوق منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من موجهات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

تصريحات مدرب جنوب أفريقيا

استهل هوجو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، في تصريحات نقلها موقع "citizen" قائلًا: "تشيبانج موريمي قدم دخولًا رائعًا مع الفريق، فجأة ظهرت السرعة في الفريق وأصبحنا أكثر خطورة، سجل هدفًا لكنه كان في وضع تسلل، لا أعرف ماذا حدث بالضبط، لكن نعم، لقد شكل تهديدًا حقيقيًا".

وأضاف: "لم أكن سعيدًا بأدائنا في الشوط الأول، تقدمنا 1-0 ثم غفونا وسمحنا لأنجولا بالعودة في المباراة، قمنا بتصحيح بعض الأمور بين الشوطين، وفي الشوط الثاني كان لدينا ضغط أكبر، وحركة أكثر، وفرص أكثر وهذا ما أريده".

وأكمل: "مباراة مصر هي المباراة المقبلة، وستكون على مستوى مختلف، لكن ربما تكون مثل هذه المباريات في صالحنا، منتخب أنجولا لا نعرف عنه الكثير، وكانت هذه أيضًا مباراتنا الأولى في البطولة، وما زلنا نكتشف نقاط قوتنا وضعفنا، والآن ندرك ما الذي يتعين علينا فعله".

وأتم مدرب جنوب أفريقيا حديثه: "لقد أظهرنا ذلك في الشوط الثاني، وسنحاول تكراره أمام مصر، وعدم الخسارة سيكون أمرًا جيدًا".

 

 

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر منتخب أنجولا كأس أمم أفريقيا منتخب جنوب أفريقيا

