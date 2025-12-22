المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 34 دقيقة.. خروج إمام عاشور أمام زيمبابوي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:44 م 22/12/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

قام حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بإجراء تبديل مبكر أمام زيمبابوي، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب مصر أمام زيمبابوي، على ملعب أدرار، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

واستبدل حسام حسن، مصطفى محمد بـ إمام عاشور، بعد 34 دقيقة فقط.

وبدأ إمام عاشور المباراة ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، لكن حسام حسن قرر إدخال مصطفى محمد.

ويتأخر منتخب مصر بهدف نظيف أمام زيمبابوي، حيث جاء الهدف في الدقيقة 20 عن طريق بريس دوبي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطية.

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

على مقاعد البدلاء: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، أحمد عيد، أحمد فتوح، رامي ربيعة، محمد شحاتة، محمود صابر، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا".

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر زيمبابوي كأس الأمم الأفريقية 2025 إمام عاشور

مباشر
مصر

مصر

0 1
زيمبابوي

زيمبابوي

50

منتخب مصر يتأخر أمام زيمبابوي بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
