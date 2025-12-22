استقبل منتخب مصر الهدف الأول في مباراة زيمبابوي، خلال اللقاء المقام ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب مصر مع زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظلت نتيجة التعادل السلبي قائمة حتى الدقيقة 20 التي افتتح فيها منتخب زيمبابوي الأهداف عن طريق لاعبه برينس دوبي، لاعب نادي يانج أفريكانز التنزاني.

السلسلة الدفاعية الأسوأ

سجل منتخب مصر رقما سلبيا بعد استقباله لهدف في مباراة زيمبابوي، خلال ظهوره الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

واستقبلت شباك منتخب مصر هدفاً واحداً على الأقل في كل مباراة من مبارياتها الخمس الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية.

وتعتبر هذه أسوأ سلسلة دفاعية لمنتخب مصر في البطولة منذ مارس 1990 إلى يناير 1992 (5 مباريات).

سلسلة سلبية في أمم أفريقيا من 1990 إلى 1992

- استقبلت مصر 3 أهداف من كوت ديفوار (2 مارس 1990)

- استقبلت مصر هدف من نيجيريا (5 مارس 1990)

- استقبلت مصر هدفين من الجزائر (8 مارس 1990)

- استقبلت مصر هدف من زامبيا (13 يناير 1992)

- استقبلت مصر هدف من غانا (17 يناير 1992).

سلسلة سلبية في أمم أفريقيا من 2024 إلى 2025

- استقبلت مصر هدفين من موزمبيق (14 يناير 2024)

- استقبلت مصر هدفين من غانا (18 يناير 2024)

- استقبلت مصر هدفين من كاب فيردي (22 يناير 2024)

- استقبلت مصر هدف من الكونغو الديمقراطية (28 يناير 2024).

- استقبلت مصر هدف من زيمبابوي (22 ديسمبر 2025).

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025