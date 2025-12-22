حافظ عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، على آمال الفراعنة في مباراة زيمبابوي بتسجيله هدف التعادل، في المواجهة التي تجري ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية.

وتضم المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

عمر مرموش يسجل التعادل لمصر

نجح منتخب مصر في تسجيل هدف التعادل أمام نظيره زيمبابوي، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، عن طريق عمر مرموش، الذي أعاد الآمال للفراعنة في مستهل مشوار البحث عن اللقب الثامن من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف منتخب مصر بعد كرة طولية مرسلة من جانب محمد حمدي، لتصل إلى عمر مرموش الذي نجح في التوغل إلى داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية سكنت مرمى زيمبابوي.

كان قد استقبلت شباك منتخب مصر هدفًا في الدقيقة 20 من عمر المباراة، عن طريق برينس دوبي، لاعب زيمبابوي، الذي وضع بلاده في المقدمة بعد خطأ دفاعي واضح من ثنائي الفراعنة.