المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

إعلان

قبلة الحياة.. مرموش يحافظ على آمال منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:30 م 22/12/2025
مرموش

عمر مرموش - صورة أرشيفية

حافظ عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، على آمال الفراعنة في مباراة زيمبابوي بتسجيله هدف التعادل، في المواجهة التي تجري ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية.

وتضم المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخب مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

عمر مرموش يسجل التعادل لمصر

نجح منتخب مصر في تسجيل هدف التعادل أمام نظيره زيمبابوي، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، عن طريق عمر مرموش، الذي أعاد الآمال للفراعنة في مستهل مشوار البحث عن اللقب الثامن من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف منتخب مصر بعد كرة طولية مرسلة من جانب محمد حمدي، لتصل إلى عمر مرموش الذي نجح في التوغل إلى داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية سكنت مرمى زيمبابوي.

كان قد استقبلت شباك منتخب مصر هدفًا في الدقيقة 20 من عمر المباراة، عن طريق برينس دوبي، لاعب زيمبابوي، الذي وضع بلاده في المقدمة بعد خطأ دفاعي واضح من ثنائي الفراعنة.

 

منتخب مصر منتخب زيمبابوي كأس أمم أفريقيا عمر مرموش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg