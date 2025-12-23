المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إحداها فقدها حسام حسن.. أرقام لمنتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي في أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:21 ص 23/12/2025
صلاح

محمد صلاح

حقق منتخب مصر الأول، العديد من الأرقام خلال مواجهته أمام زيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بتفوق الفراعنة في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وتفوق منتخب مصر على نظيره زيمبابوي، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، وأقيم اللقاء بملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ووقع عمر مرموش، ومحمد صلاح، على ثنائية منتخب مصر أمام زيمبابوي خلال الدقيقتين 63 و90+1 من عمر المباراة.

أرقام وحقائق من مباراة مصر أمام زيمبابوي

- تخطى محمود حسن تريزيجيه، مشاركات مدربه حسام حسن (22)، مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، بظهوره خلال مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي، إذ وصل إلى المباراة رقم 22 في البطولة.

- عاد منتخب مصر إلى طريق الانتصارات في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد غياب دام لـ6 مباريات متتالية دون فوز منذ مواجهة المغرب في نسخة 2021.

- محمد صلاح تخطى طاهر أبو زيد وعلي أبو جريشة، في عدد الأهداف المسجلة للاعبي منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، ويتساوى مع أحمد حسن في قائمة هدافي الفراعنة برصيد 8 أهداف.

- اقترب محمد صلاح من خطف صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، إذ رفع رصيده إلى 64 هدفًا في الوصافة خلف حسام حسن المتصدر برصيد 68 هدفًا.

- بات محمد صلاح على بعد 4 أهداف ليتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد وصوله إلى الهدف رقم 8 في البطولة.

- حل محمد صلاح في المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في أمم أفريقيا برصيد 8 أهداف بالتساوي مع أحمد حسن، وخلف حسام حسن (11 هدفًا)، وحسن الشاذلي) 12 هدفًا.

- حقق حسام حسن الفوز الأول له كمدرب في بطولة كأس أمم أفريقيا، في المواجهة الأولى له بالبطولة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر منتخب زيمبابوي كأس أمم أفريقيا

