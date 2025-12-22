حصد عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي.

وحقق منتخب مصر فوزًا متأخرًا ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب أكادير، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وبادر منتخب زيمبابوي بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق برينس دوبي، قبل أن يتعادل عمر مرموش في الدقيقة 63 بتسديدة قوية سكنت الشباك، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

مرموش رجل المباراة

وبعد نهاية المباراة الصعبة، أهدت اللجنة المنظمة عمر مرموش جائزة أفضل لاعب في المباراة نظرا لأنه كان بداية منتخب مصر في التسجيل في هذه المواجهة.

ونجح عمر مرموش في فرض سيطرته على مجريات اللعب طوال الـ90 دقيقة، وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه أمام زيمبابوي:

وسجل مرموش هدف وحيد في المباراة، وسدد 8 مرات بشكل عام، منهم 4 على المرمى، وتسديدتان تم التصدي لهما.

ورغم أن صاحب الـ25 عاما لم يقدم أي تمريرة حاسمة، إلا أن أرقامه كانت جيدة في التمرير بشكل عام، إذ كانت التمريرات دقيقة بشكل عام بنسبة 86%، وتمريراته في ملعب زيمبابوي كانت بنسبة 82%، وتمريراته في ملعبه كانت دقيقة بنسبة 100%، والركلات الطولية أيضا كانت دقيقة بنسبة 100%.

ولمس مرموش الكرة طوال المباراة 72 مرة، ولم ينجح في 3 منهم فقط، كما أنه خسر الاستحواذ 16 مرة فقط.

ولم ينس مرموش الدفاع في المباراة، إذ ساهم دفاعيا مرة واحدة وتدخل بعرقلة مرة واحدة ونجح فيها، واسترد الكرة 5 مرات، والتحم أرضيا 14 مرة ونجح في 8 منها والتحم هوائيا مرتين ولم ينجح فيهم.