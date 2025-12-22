المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

إعلان

محمد هاني: قدمنا مباراة كبيرة أمام زيمبابوي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:26 ص 23/12/2025
محمد هاني

محمد هاني

أكد محمد هاني، مدافع منتخب مصر، أن المنتخب قدم مباراة كبيرة أمام زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف أمام زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد هاني عبر قناة بي إن سبورتس: "أهم شيء أننا فزنا، لكن لا يوجد مشكلة، دائمًا البداية تكون صعبة لأننا نتعرف على الأجواء".

وأضاف: "أهدرنا فرصًا عديدة في الشوط الأول كانت تمنحنا التقدم، لكننا استطعنا أن نفوز في النهاية وهذا أفضل شيء، ونملك لاعبين كبار صنعوا الفارق".

وتابع: "اليوم ظهرنا بشكل جيد أمام زيمبابوي، واستطعنا أن نفوز، وسنتحسن في كل مباراة بكل تأكيد".

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا"، وذلك برصيد 3 نقاط.

 

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية زيمبابوي جنوب أفريقيا محمد هاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg