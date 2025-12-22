محمد هاني: قدمنا مباراة كبيرة أمام زيمبابوي

أكد محمد هاني، مدافع منتخب مصر، أن المنتخب قدم مباراة كبيرة أمام زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف أمام زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد هاني عبر قناة بي إن سبورتس: "أهم شيء أننا فزنا، لكن لا يوجد مشكلة، دائمًا البداية تكون صعبة لأننا نتعرف على الأجواء".

وأضاف: "أهدرنا فرصًا عديدة في الشوط الأول كانت تمنحنا التقدم، لكننا استطعنا أن نفوز في النهاية وهذا أفضل شيء، ونملك لاعبين كبار صنعوا الفارق".

وتابع: "اليوم ظهرنا بشكل جيد أمام زيمبابوي، واستطعنا أن نفوز، وسنتحسن في كل مباراة بكل تأكيد".

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا"، وذلك برصيد 3 نقاط.