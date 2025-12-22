المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
بعد 6 مباريات.. منتخب مصر يعود إلى طريق الانتصارات في كأس أمم أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:28 ص 23/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

حقق منتخب مصر فوزًا قاتلاً ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة (2-1)، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

والتقى منتخب مصر مساء الإثنين مع زيمبابوي على ملعب أدرار، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا"، وذلك برصيد 3 نقاط.

ويتساوى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في رصيد النقاط، وذلك بعدما انتصر على منتخب أنجولا بنتيجة 2-1.

منتخب مصر يعود إلى طريق الانتصارات في كأس أمم أفريقيا

تمكن منتخب مصر من العودة إلى طريق الانتصارات في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز القاتل الذي حققه "الفراعنة" على حساب منتخب زيمبابوي.

وعاد منتخب مصر إلى طريق الانتصارات في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد 6 مباريات متتالية دون فوز في البطولة الأفريقية.

ويعود آخر انتصار لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا إلى 30 يناير 2021، وتحديداً في مباراة ربع نهائي البطولة أمام المغرب بنتيجة (2-1).

نتائج منتخب مصر في آخر 6 مباريات ببطولة أمم أفريقيا

نصف نهائي أمم أفريقيا 2021: التعادل سلبيا مع الكاميرون (فوز بركلات الترجيح)

نهائي أمم أفريقيا 2021: التعادل سلبيا مع السنغال (خسارة بركلات الترجيح)

دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023: التعادل (2-2) مع موزمبيق.

دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023: التعادل (2-2) مع غانا.

دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023: التعادل (2-2) مع كاب فيردي.

دور الـ16 بأمم أفريقيا 2023: التعادل (1-1) مع الكونغو الديمقراطية (خسارة بركلات الترجيح)

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر زيمبابوي كأس أمم أفريقيا 2025

