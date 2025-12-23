المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حسام حسن: واجهنا انخفاض التركيز وغياب الإصرار.. والكل يطمح لإثبات ذاته

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:38 ص 23/12/2025
حسام حسن

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

تحدث المدرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن فوز الفراعنة أمام زيمبابوي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتفوق منتخب مصر على نظيره زيمبابوي، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، وأقيم اللقاء بملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ووقع عمر مرموش، ومحمد صلاح، على ثنائية منتخب مصر أمام زيمبابوي خلال الدقيقتين 63 و90+1 من عمر المباراة.

تصريحات حسام حسن

استهل حسام حسن، تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" قائلًا: "الحمد لله على الفوز، واجهنا بعض الحظ السيئ بالإضافة إلى انخفاض التركيز وغياب الإصرار في الفرص التي أُتيحت لنا، وهذا ما حذرت منه قبل المباراة والمنافس اكتسب الثقة بعد تسجيله الهدف وهذا ما يحدث مع أي فريق في العالم".

وأضاف: "صنعنا فرص عديدة في الشوط الأول قبل وبعد الهدف الذي استقبلناه، وإذا كنا قد سجلناها لم تكن ستصبح الأمور صعبة أمامنا، وأرى أن هذا من الدروس المستفادة والفوز جاء بصعوبة، وهو ما تحدثت مع اللاعبين بشأنه".

وأتم حديثه: "نستحق نحن والجماهير أن نكون من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم أفريقيا، والفوز لن يأتي بسهولة ولا يوجد فريق متواضع والكل لديه الطموح من أجل إثبات ذاته، وما تخيلته حدث وكان من الممكن أن نستغل الفرص وألا نستقبل أي أهداف".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا

إعلان

