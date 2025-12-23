حقق منتخب مصر فوزًا متأخرًا على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة بالمغرب.

مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي انتهت بنتيجة (2-1)، بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح، ليحصل الفراعنة على 3 نقاط غالية في بداية مرحلة المجموعات.

أرقام مباراة مصر وزيمبابوي

أرقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي، تعكس الهيمنة الكبيرة التي فرضها الفراعنة على مجريات المباراة، من خلال الكم الكبير من المحاولات، الذي وصل إلى 38 تسديدة.

الاستحواذ كشف أيضًا مدى سيطرة وهيمنة منتخب مصر على الأداء أمام زيمبابوي، الذي وصل في بعض أوقات المباراة إلى قرابة 80%، مع كم كبير من التمريرات، حيث إن أبرز أرقام مواجهة الفراعنة جاءت كما يلي:

التسديدات: مصر 35 - 8 زيمبابوي.

تسديدات على المرمى: مصر 11 - 3 زيمبابوي.

فرص خطيرة: مصر 8 - 0 زيمبابوي.

تصديات الحارس: مصر 2 - 9 زيمبابوي.

الركنيات: مصر 8 - 3 زيمبابوي.

التمريرات: مصر 686 - 199 زيمبابوي.

الاستحواذ: مصر 77% - 23% زيمبابوي.

معدل تمريرات مصر مقابل زيمبابوي، وصل إلى قرابة 4 أضعاف، والأمر نفسه بالنسبة لعدد التسديدات خلال المباراة، إذن هي كانت مباراة أشبه لتكون من طرف واحد، لكن في النهاية حُسمت بهدفين فقط.

