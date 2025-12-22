كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سبب استبدال إمام عاشور المبكر أمام زيمبابوي.

منتخب مصر فاز على زيمبابوي، بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إحسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "إمام عاشور، كان يعاني من إصابة لوقت طويل، وتعطل كثيرًا لكنه عاد، لعب معنا في مركز 10، وقدم ما احتاجه، لكنني قررت استبداله لأن العامل البدني أثر عليه، واستبداله كان لصالحه ولصالح الفريق"

وأضاف: "لا أخشى أن أغير أي لاعب، أحاول اختيار العناصر المناسبة دائمًا".

واستبدل حسام حسن، مصطفى محمد بـ إمام عاشور، بعد 34 دقيقة فقط..

وبدأ إمام عاشور المباراة ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، لكن حسام حسن قرر إدخال مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا"، وذلك برصيد 3 نقاط.