لقطات من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

أغادير - عمر سلامة

شهدت مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي العديد من اللقطات خلال اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم.

وبادر منتخب زيمبابوي بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق برينس دوبي، قبل أن يتعادل عمر مرموش في الدقيقة 63 بتسديدة قوية سكنت الشباك، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا"، وذلك برصيد 3 نقاط.

ويتساوى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في رصيد النقاط، وذلك بعدما انتصر على منتخب أنجولا بنتيجة 2-1.

فيديوهات من مباراة مصر وزيمبابوي

وظهر الدعم لمنتخب مصر وحسام حسن من المدرجات كثيرا إذ هتفت الجماهير لحسام حسن قائلة قبل انطلاق المباراة: "الثامنة يا عميد".

وتغير الحال كثيرا بعد تسجيل منتخب زيمبابوي الهدف الأول في المباراة إذ هتفت الجماهير لمنتخب بلادها من المدرجات.

أما بعد تسجيل منتخب مصر هدف الفوز ونهاية المباراة هتفت جماهير منتخب مصر التي حضرت باي باي زيمبابوي.

والتقط أيضا عمر مرموش صورة "سيلفي" له بعد نهاية المباراة وأثناء عزف النشيد الوطني.

لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي

أما اللقطات التي شهدتها الصور خلال المباراة، كانت أبرزها هي لحظة تسديد لاعب منتخب زيمبابوي الكرة في مرمى محمد الشناوي وسط ذهول بعض اللاعبين داخل أرضية الملعب.

كما احتفل لاعبو زيمبابوي بالهدف المبكر في شباك منتخب مصر، بشكل هستيري.

بالإضافة إلى احتفال الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش بالأهداف، فضلا عن الثنائيات التي ظهرت خلال المواجهة.

لمشاهدة اللقطات من الصور اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم