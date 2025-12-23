حظر إعلامي لنجوم منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي

اكتفى نجوم منتخب مصر بالتصريحات الإعلامية عقب الفوز على زيمبابوي عبر "قناة بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب أو بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة.

ورفض نجوم منتخب مصر الإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام المصرية والعربية والأفريقية في المنطقة المخصصة لهم بسبب الحظر الذي فرضه الجهاز الإداري لمنتخب مصر.

ورصد مراسل يلا كورةفي المغرب محاولة وسائل الإعلام للحصول على تصريحات من اللاعبين عقب نهاية مباراة مصر وزيمبابوي ولكن لم يلبي أي لاعب من منتخب مصر طلباتهم.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات المجموعة الثانية أمس الإثنين على ملعب أغادير .