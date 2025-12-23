المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

حظر إعلامي لنجوم منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي

المغرب - عمر سلامة

كتب - المغرب - عمر سلامة

01:45 ص 23/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر فاز على زيمبابوي

اكتفى نجوم منتخب مصر بالتصريحات الإعلامية عقب الفوز على زيمبابوي عبر "قناة بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب أو بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة.

ورفض نجوم منتخب مصر الإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام المصرية والعربية والأفريقية في المنطقة المخصصة لهم بسبب الحظر الذي فرضه الجهاز الإداري لمنتخب مصر.

ورصد مراسل يلا كورةفي المغرب محاولة وسائل الإعلام للحصول على تصريحات من اللاعبين عقب نهاية مباراة مصر وزيمبابوي ولكن لم يلبي أي لاعب من منتخب مصر طلباتهم.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات المجموعة الثانية أمس الإثنين على ملعب أغادير .

منتخب مصر ، كأس الأمم الأفريقية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

