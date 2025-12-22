نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس الإثنين، والتي يأتي على رأسها فوز منتخب مصر على زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى قائمة الأهلي، وتدريبات الزمالك.

وجاءت أبرز موضوعات الإثنين كالتالي:

قبلة الحياة.. مرموش يحافظ على آمال منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

حافظ عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، على آمال الفراعنة في مباراة زيمبابوي بتسجيله هدف التعادل، في المواجهة التي تجري ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

"العودة".. الملك ووريثه يقودان منتخب مصر لهزيمة محاربي زيمبابوي

حقق منتخب مصر فوزًا متأخرًا ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الهداف التاريخي وأمم أفريقيا.. هدف وزنه ذهب يضيق الفارق بين صلاح وحسام حسن

سجل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، هدفًا قاتلًا في شباك منتخب زيمبابوي، منح الفراعنة الانتصار في أولى مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بعد الفوز على زيمبابوي.. جدول ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025

حقق منتخب مصر فوزًا متأخرًا ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بعد الفوز القاتل على زيمبابوي.. موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

حقق منتخب مصر فوزًا قاتلاً ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة (2-1)، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

إحداها فقدها حسام حسن.. أرقام لمنتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي في أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر الأول، العديد من الأرقام خلال مواجهته أمام زيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بتفوق الفراعنة في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

محمد هاني: قدمنا مباراة كبيرة أمام زيمبابوي

أكد محمد هاني، مدافع منتخب مصر، أن المنتخب قدم مباراة كبيرة أمام زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

الأفضل في كل شيء.. مرموش رجل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي (أرقام)

حصد عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي.

بعد 6 مباريات.. منتخب مصر يعود إلى طريق الانتصارات في كأس أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزًا قاتلاً ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة (2-1)، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

حسام حسن: واجهنا انخفاض التركيز وغياب الإصرار.. والكل يطمح لإثبات ذاته

تحدث المدرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن فوز الفراعنة أمام زيمبابوي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

35 تسديدة وسيطرة كاسحة.. كيف لم تترجم مصر هيمنتها أمام زيمبابوي إلى أهداف؟

حقق منتخب مصر فوزًا متأخرًا على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة بالمغرب.

حسام حسن: شعرت أن إمام عاشور تأثر بدنيًا أمام زيمبابوي.. واستبداله كان صحيحًا

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سبب استبدال إمام عاشور المبكر أمام زيمبابوي.

مرموش يكشف تعليمات حسام حسن بعد تأخر منتخب مصر أمام زيمبابوي

قال عمر مرموش نجم منتخب مصر وأفضل لاعب في مباراته الافتتاحية ضد زيمبابوي، إن الفراعنة صادفهم سوء حظ كبير في ترجمة الفرص إلى أهداف وهو ما صعب المواجهة، مشيرًا لتعليمات حسام حسن المدير الفني لمواجهة هذا الموقف.

"سيلفي واحتفال وذهول".. لقطات لم تذع من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي (فيديو وصور)

شهدت مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي العديد من اللقطات خلال اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

رومانو: مطالب الأهلي المالية تعرقل انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

بسبب كأس العرب.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف فيفا

تراجع مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا، الصادر اليوم الإثنين، بسبب نتائجه في منافسات كأس العرب.

منتخب مصر يتضرر وفلسطين الأكثر استفادة.. كيف أثر كأس العرب في تصنيف فيفا؟

تأثر تصنيف فيفا الصادر نهاية عام 2025 بالنتائج التي حققتها المنتخبات المشاركة في كأس العرب، ليظهر منتخب مصر بين الأكثر تضررًا، وفلسطين على رأس الأكثر استفادة.

"مزاد من بيراميدز وعرض الأهلي".. يلا كورة يكشف كواليس مفاوضات ضم حامد حمدان

كشف مصدر من نادي بتروجت، اليوم الإثنين، أن إدارة النادي البترولي تلقت أكثر من عرض سواء محلي أو عربي للتعاقد مع متوسط الميدان الفلسطيني حامد حمدان في فترة الانتقالات الشتوية.

"خطة المليار دولار".. كاف يكشف التفاصيل الكاملة للنظام الجديدة لبطولاته

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى "دوري الأمم الأفريقية"، ويأتي ذلك في إطار مساعيه لتطوير كرة القدم داخل القارة السمراء، وضمان إقامة مسابقة كل عام تشهد تواجد أبرز النجوم.

بتواجد الشحات والعش.. قائمة من الشباب تقود الأهلي أمام المحلة في كأس الرابطة

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة الأهلي ضد نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

الأهلي يعلن تنفيذ أحمد عبد القادر المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

يواصل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب فرع الأهلي بمدينة نصر.

بمشاركة ديانج.. زامبيا تصطاد نسور مالي بتعادل قاتل في كأس الأمم الأفريقية (صور)

خطف منتخب زامبيا تعادلًا قاتلًا أمام مالي 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

"برنامج تأهيلي وتعافي من آلام".. طبيب الأهلي يوضح موقف طاهر وكريم فؤاد

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، تعافي طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأحمر من إصابة الركبة التي عانى منها مؤخرًا.

قبل بداية المشوار.. عبد المنعم يوجه رسالة إلى منتخب مصر (فيديو)

وجه محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، رسالة إلى منتخب مصر الأول قبل ساعات قليلة من مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي، والتي ستجري ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

طريق الأهلي.. بيراميدز يهزم مسار ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

تأهل فريق بيراميدز إلى الدور المقبل في بطولة كأس مصر، عقب الانتصار على حساب نظيره فريق مسار، في مواجهة انتهت منذ لحظات.

مجموعة مصر.. الإثارة تشعل مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم أفريقيا (فيديو)

افتتح أوسوين أبوليس، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، تسجيل الأهداف في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن تمكن من هز شباك أنجولا في المباراة التي تجري بملعب مراكش.

أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون.. وأبو الرجال مساعدًا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، تعيين الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبو الرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون.

السعيد على رأسهم.. ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل استعدادا لسموحة بكأس الرابطة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

"بينهم رئيس اللجنة الأولمبية".. النيابة تحيل المتهمين بالتسبب في وفاة "السباح" للمحاكمة الجنائية

أعلنت النيابة العامة مساء اليوم الإثنين، تقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد عبد الملك.

بعد غياب 564 يومًا.. زيمبابوي بوابة إمام عاشور للعودة لتشكيل منتخب مصر الأساسي

شهد تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي تواجد النجم إمام عاشور، لاعب وسط منتخبنا الوطني، خلال المباراة المقامة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ربما المخرج لا يعرف.. خطأ أثناء النشيد الوطني لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

مباراة مرتقبة بين منتخب مصر وزيمبابوي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بعد 20 دقيقة.. زيمبابوي تسجل الهدف الأول أمام منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

استقبل منتخب مصر الهدف الأول في مباراة زيمبابوي، خلال اللقاء المقام ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بعد 34 دقيقة.. خروج إمام عاشور أمام زيمبابوي

قام حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بإجراء تبديل مبكر أمام زيمبابوي، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

السلسلة الدفاعية الأسوأ.. منتخب مصر يسجل رقماً سلبياً في مباراة زيمبابوي بأمم أفريقيا

استقبل منتخب مصر الهدف الأول في مباراة زيمبابوي، خلال اللقاء المقام ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.