مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

مباريات اليوم.. 4 مواجهات في أمم أفريقيا 2025.. والأهلي يتحدى غزل المحلة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:05 ص 23/12/2025
منتخب تونس

منتخب تونس

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المواجهات المثيرة والمرتقبة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، كما سيخوض الأهلي تحديا قويا في كأس الرابطة ضد غزل المحلة.

وتتواصل منافسات أمم أفريقيا والمقامة حاليًا في المغرب بعد انطلاقها يوم الأحد الماضي وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويظهر السنغال ونيجيريا وتونس في مباريات اليوم الثلاثاء بكأس الأمم الأفريقية.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

ولحساب كأس الرابطة المصرية، يلتقي الأهلي مع غزل المحلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات كأس الرابطة اضغط هنا

ويضرب أرسنال موعدا مع كريستال بالاس في ذهاب ربع نهائي كأس كاراباو.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية 2025

2:30 عصرا.. الكونغو الديمقراطية ضد بنين.. bein sport max 1

5:00 مساء.. السنغال ضد بوتسوانا.. bein sport max 1

7:30 مساء.. نيجيريا ضد تنزانيا.. bein sport max 1

10:00 مساء.. تونس ضد أوغندا.. bein sport max 1

كأس مصر (دور الـ32)

2:30 عصرا.. سيراميكا كليوباترا ضد أبوقير للأسمدة.. أون سبورت 1

كأس رابطة الأندية المصرية

5:00 مساء.. غزل المحلة ضد الأهلي.. أون سبورت 1

5:00 مساء.. مودرن سبورت ضد وادي دجلة.. أون سبورت 2

دوري أبطال آسيا للنخبة

6:00 مساء.. السد القطري ضد شباب الأهلي.. bein sports hd 1

8:15 مساء.. اتحاد جدة السعودي ضد ناساف كارشي الأوزبكي.. bein sports hd 1

كأس كاراباو (ذهاب ربع النهائي)

10:00 مساء.. أرسنال ضد كريستال بالاس.. bein sports hd 2

الأهلي أرسنال منتخب مصر تونس السنغال نيجيريا غزل المحلة كأس الرابطة القنوات الناقلة مباريات أمم أفريقيا اليوم جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

