سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على فوز منتخب مصر على زيمبابوي، واصفًا محمد صلاح بـ"المنقذ".

وافتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025 بفوز مثير على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وقال "كاف" في تقرير له عبر موقعه الرسمي إن حامل اللقب القياسي منتخب مصر كان يتجه إلى هزيمة قاسية في الجولة الافتتاحية، رغم سيطرته على مجريات اللعب.

وأضاف أنه رغم سيطرة مصر إلا أن زيمبابوي هي من افتتحت التسجيل في الدقيقة 20.

وأوضح أنه كان هناك ردة فعل قوية لمصر بعد الاستراحة، حيث تمكن عمر مرموش في الدقيقة 63 من إدراك التعادل، حيث انطلق على الجناح وسدد الكرة بقوة في الشباك.

وأشار تقرير كاف إلى أنه جاء الدور على محمد صلاح في الدقائق الأخيرة بعدما سجل هدف الحسم، لينقذ مصر في الجولة الافتتاحية.

وسيطر صلاح على كرة عالية داخل منطقة الجزاء، وتجاوز مدافعيه، وسدد الكرة بشكل حاسم داخل الشباك، ليشعل الاحتفالات بين اللاعبين والجماهير المصرية.

