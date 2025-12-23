المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

إعلان

صلاح أنقذ الفراعنة.. ماذا قال كاف عن فوز مصر على زيمبابوي في أمم أفريقيا؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:35 ص 23/12/2025
محمد صلاح - مصر وزيمبابوي

محمد صلاح - مصر وزيمبابوي

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على فوز منتخب مصر على زيمبابوي، واصفًا محمد صلاح بـ"المنقذ".

وافتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025 بفوز مثير على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى لدور المجموعات.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

وقال "كاف" في تقرير له عبر موقعه الرسمي إن حامل اللقب القياسي منتخب مصر كان يتجه إلى هزيمة قاسية في الجولة الافتتاحية، رغم سيطرته على مجريات اللعب.

وأضاف أنه رغم سيطرة مصر إلا أن زيمبابوي هي من افتتحت التسجيل في الدقيقة 20.

وأوضح أنه كان هناك ردة فعل قوية لمصر بعد الاستراحة، حيث تمكن عمر مرموش في الدقيقة 63 من إدراك التعادل، حيث انطلق على الجناح وسدد الكرة بقوة في الشباك.

وأشار تقرير كاف إلى أنه جاء الدور على محمد صلاح في الدقائق الأخيرة بعدما سجل هدف الحسم، لينقذ مصر في الجولة الافتتاحية.

وسيطر صلاح على كرة عالية داخل منطقة الجزاء، وتجاوز مدافعيه، وسدد الكرة بشكل حاسم داخل الشباك، ليشعل الاحتفالات بين اللاعبين والجماهير المصرية.

مدرب زيمبابوي: جودة لاعبي منتخب مصر حسمت الفوز.. وفخور بلاعبينا

محمد صلاح مرموش مباراة مصر وزيمبابوي ماتش مصر اليوم ماتش مصر وزيمبابوي مباراه مصر وزيمبابوي نتيجه مباراه مصر وزيمبابوي نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg