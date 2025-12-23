المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليلة ملحمية.. صحف زيمبابوي تتحسر على الخسارة أمام منتخب مصر في أمم أفريقيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:43 ص 23/12/2025
زيمبابوي

من مباراة مصر وزيمبابوي

بدت الصحف الرياضية في زيمبابوي فخورة بالأداء الذي ظهر به المنتخب الملقب بـ"المحاربين" في مباراته الافتتاحية بكأس أمم أفريقيا 2025، رغم الخسارة أمام مصر، بهدفين لواحد.

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوز صعب على زيمبابوي، بعد أن تأخر (1-0) في الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفين عن طريق عمر مرموش ومحمد صلاح في الدقيقتين 64 و90+1.

يشار إلى أن مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا تضم كلًا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وفيما يلي، أبرز ما جاء في صحف زيمبابوي بعد الخسارة أمام منتخب مصر..

موقع zimsportlive.. صلاح ومرموش ينقذان منتخب مصر

أنقذ عمر مرموش ومحمد صلاح منتخب مصر من الخسارة أمام زيمبابوي.

وكتب الموقع: "سجل منتخب زيمبابوي هدفه بعد أن أضاعت مصر 4 فرق محققة في أول 10 دقيقة.. وكادت النتيجة تصبح (2-0) لولا تدخل محمد الشناوي الذي أوقف تسديدة واشنطن نافايا".

ونقل تصريحات عمر مرموش بعد مباراة مصر وزيمبابوي، بقوله: "حافظنا على العقلية الصحيحة رغم تأخرنا، وسنتعلم مما حدث".

موقع soccer24.. صدمة في الوقت القاتل

اعترف الموقع بصعوبة الخسارة التي تلقاها منتخب زيمبابوي في الدقائق الـ+90، حيث كتب: "كانت صدمة في الوقت البدل الضائع.. الهزيمة صعبة والمباراة كانت مشحونة".

وأشاد بما قدمه دفاع زيمبابوي أمام هجوم منتخب مصر، قبل أن يستدرك: "الصمود انهار في الدقيقة 64 عندما نجح عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل".

وأنهى بأن منتخب مصر عزز تفوقه التاريخي على زيمبابوي، خاصة في كأس أمم أفريقيا.

موقع heraldonline.. ليلة ملحمية

تغنى الموقع بالروح القتالية التي ظهر بها منتخب زيمبابوي، حيث كتب في عنوانه: "المحاربون قاتلوا بشرف.. لكن دون جدوى".

وأوضح أن منتخب زيمبابوي لم يكن مرشحًا لتقديم هذا الأداء أمام مصر، لكن رجال ماريان مارينيكا قاتلوا حتى الدقيقة 90، لذا ستظل هذه المواجهة "ليلة ملحمية حقيقية".

وأتم: "سيكتب التاريخ أنه في اللقاء الـ14 بين زيمبابوي ومصر، قدم المحاربون ما لديهم".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر زيمبابوي كأس أمم أفريقيا

