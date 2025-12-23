طلب أحد الصحفيين المتخصصين في أخبار نادي ليفربول من اللاعب محمد صلاح، إجراء مقابلة صحفية، عقب فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية مبارياتهما بكأس أمم أفريقيا 2025.

وقاد صلاح منتخب مصر إلى الفوز (2-1) على زيمبابوي بفضل هدفه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

كيف رد صلاح على طلب مقابلة صحفية بعد مباراة مصر وزيمبابوي؟

لاحظ مراسل يلا كورة في مدينة أغادير المغربية فرض حظر إعلامي على لاعبي منتخب مصر بعد مباراة زيمبابوي، إذ حاول الصحفيون الحصول على تصريحات منهم، دون جدوى.

وفي الممر الذي تواجد به الصحفيون، بعد لقاء مصر وزيمبابوي، طلب الصحفي الإنجليزي لويس ستيل من صحيفة ديلي ميل، التحدث مع صلاح، خاصة أنه قدم من مدينة ليفربول من أجل ذلك.

ورد صلاح مازحًا على طلب المقابلة الصحفية، بقوله: "لا، إنها المباراة الأولى".

ونشر الصحفي المتخصص في أخبار ليفربول، عبر حسابه الرسمي على موقع إكس أو تويتر سابقًا، مقطع فيديو قصير، أظهر خلاله رد فعل صلاح الطريف بعد مباراة مصر وزيمبابوي.

وعلق ستيل: "صلاح لم يكن في مزاج لإجراء حديث في المنطقة الإعلامية.. لكن يا له من أداء قدمه داخل الملعب".

وعاش صلاح أوقاتًا عصيبة في ليفربول منذ التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة ليدز، إذ كشف انهيار علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت، كما زعم أن إدارة ناديه "تلقي به تحت الحافلة"، على حد وصفه.

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، كما استبعد من السفر مع فريق سلوت إلى مدينة ميلانو، لمواجهة إنتر في منافسات دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم، الجمعة المقبل 26 ديسمبر.

