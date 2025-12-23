كشف براما تراوري مدرب منتخب بوركينا فاسو عن طموح "الخيول" في كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك قبل بداية المشوار أمام غينيا الاستوائية.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع غينيا الاستوائية في الثانية والنصف عصر غدٍ الأربعاء في الجولة الافتتاحية من أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة الخامسة في أمم أفريقيا كل من (الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، والسودان).

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

ويعتقد مدرب منتخب بوركينا فاسو أن "الخيول" يحملون الطموح والثقة وروح المسؤولية، في سعيهم لتقديم نسخة قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال تراوري في المؤتمر الصحفي: "مجموعتنا بها منتخبات قوية جدًا، الجزائر منتخب كبير، وغينيا الاستوائية فريق تنافسي، أما السودان فقد أظهر جودته، وقد رأيناه من قبل يهزم غانا".

وأضاف: "كل شيء ممكن، سنحترم جميع المنتخبات لأننا نعلم أنها استعدت جيدًا، ومن جانبنا، سنخوض كل مباراة برغبة كبيرة وإصرار قوي".

وبسؤاله عن هدف بوركينا فاسو في البطولة، أكد براما تراوري: "الهدف هو تقديم مشوار قوي جدًا، وأن نكون حاضرين يوم 18 يناير لخوض المباراة النهائية ضد منتخب إفريقي آخر يكون قد استحق مواجهة منتخبنا، هذه هي طموحاتنا".

وتابع: "جئنا إلى هنا بطموح كبير، لقد خضنا نهائيًا من قبل عام 2013، كما احتللنا المركز الثالث في مناسبات سابقة، واليوم نؤمن بأن الوقت قد حان لكتابة تاريخ قميص منتخبنا الوطني بحروف من ذهب".