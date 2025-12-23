المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

0 0
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

إعلان

مدرب بوركينا فاسو: انتظرونا في نهائي أمم أفريقيا.. وحان الوقت لكتابة تاريخنا بالذهب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:24 م 23/12/2025
مدرب بوركينا فاسو

مدرب بوركينا فاسو في المؤتمر الصحفي

كشف براما تراوري مدرب منتخب بوركينا فاسو عن طموح "الخيول" في كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك قبل بداية المشوار أمام غينيا الاستوائية.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع غينيا الاستوائية في الثانية والنصف عصر غدٍ الأربعاء في الجولة الافتتاحية من أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة الخامسة في أمم أفريقيا كل من (الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، والسودان).

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

ويعتقد مدرب منتخب بوركينا فاسو أن "الخيول" يحملون الطموح والثقة وروح المسؤولية، في سعيهم لتقديم نسخة قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال تراوري في المؤتمر الصحفي: "مجموعتنا بها منتخبات قوية جدًا، الجزائر منتخب كبير، وغينيا الاستوائية فريق تنافسي، أما السودان فقد أظهر جودته، وقد رأيناه من قبل يهزم غانا".

وأضاف: "كل شيء ممكن، سنحترم جميع المنتخبات لأننا نعلم أنها استعدت جيدًا، ومن جانبنا، سنخوض كل مباراة برغبة كبيرة وإصرار قوي".

وبسؤاله عن هدف بوركينا فاسو في البطولة، أكد براما تراوري: "الهدف هو تقديم مشوار قوي جدًا، وأن نكون حاضرين يوم 18 يناير لخوض المباراة النهائية ضد منتخب إفريقي آخر يكون قد استحق مواجهة منتخبنا، هذه هي طموحاتنا".

وتابع: "جئنا إلى هنا بطموح كبير، لقد خضنا نهائيًا من قبل عام 2013، كما احتللنا المركز الثالث في مناسبات سابقة، واليوم نؤمن بأن الوقت قد حان لكتابة تاريخ قميص منتخبنا الوطني بحروف من ذهب".

كأس الأمم الأفريقية منتخب الجزائر بوركينا فاسو امم افريقيا غينيا الاستوائية براما تراوري بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg