برر المدير الفني الروماني ماريو مارينيكا، مدرب زيمبابوي، خسارة فريقه أمام منتخب مصر في افتتاحية مبارياتهما بكأس أمم أفريقيا 2025.

وتقدم منتخب زيمبابوي على مصر (1-0) في الشوط الأول، قبل أن يستقبل فريق مارينيكا هدفين لعمر مرموش ومحمد صلاح على الترتيب.

تصريحات مدرب زيمبابوي بعد الخسارة من مصر

وقال مارينيكا في تصريحاته بعد مباراة مصر، بحسب ما نشر موقع panafricafootball: "بصراحة كنت أقول للاعبين في غرفة الملابس إن الفرق الصغيرة أحيانًا تخاف من الفوز بالمباريات.. كانوا خائفين من الضغط في الشوط الأول".

وأضاف بشأن ما قاله للاعبين بين الشوطين: "صرخت في وجه اللاعبين في غرفة الملابس.. أعطيت التعليمات، ولكن اللاعبين استمروا في التراجع كثيرًا، ومنحوا احترامًا زائدًا لمنتخب مصر".

قبل أن يختتم مدرب زيمبابوي: "لا يمكنك التراجع أمام لاعبين رائعين مثل لاعبي منتخب مصر.. سيهزموننا بالتأكيد إذا لم نكن عداونيين، وإذا لم نستغل فرصنا دون خوف".

يشار إلى أن منتخب زيمبابوي يواجه أنجولا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025، بينما تلتقي مصر بجنوب أفريقيا.

