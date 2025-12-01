يستعد منتخب كوت ديفوار حامل اللقب لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة نظيره موزمبيق، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الإيفواري مع نظيره الموزمبيقي، مساء الأربعاء، في المجموعة السادسة على ملعب مراكش.

ويقع منتخبا كوت ديفوار وموزمبيق في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي الكاميرون والجابون.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة كوت ديفوار وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2025.

5 حقائق قبل مباراة كوت ديفوار وموزمبيق

- حامل اللقب كوت ديفوار وموزمبيق سيلتقيان للمرة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا، عندما يفتتحان مشوارهما في المجموعة السادسة.

- سبق للمنتخبين أن التقيا في نهائيات كأس أمم أفريقيا عامي 1986 و1996، حيث فازت كوت ديفوار في المواجهتين.

- جاء اللقاء الأول في بطولة 1986 حين حققت كوت ديفوار فوزًا بنتيجة 3-0، سجل خلالها أبولاي تراوري هدفين، ثم تجدد اللقاء بعد عشر سنوات في كأس أمم أفريقيا 1996، عندما ضمن هدف جويل تييهي في الدقيقة 32 فوز الإيفواريين بنتيجة 1-0.

- عندما وُضع المنتخبان في مجموعة واحدة عام 1986، تأهلت كوت ديفوار إلى نصف النهائي رفقة المنتخب المصري المضيف، أما في نسخة 1996 فلم ينجح أي من المنتخبين في التأهل، حيث تصدرت غانا المجموعة وحلت تونس وصيفة.

- بشكل عام، تُعد هذه المواجهة الثامنة بين المنتخبين، ولم تتعرض كوت ديفوار لأي هزيمة، بعدما حققت خمسة انتصارات وتعادلت في مباراتين.

