كأس أمم أفريقيا 2025.. 5 حقائق قبل مباراة الجزائر والسودان

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:38 م 23/12/2025
منتخب الجزائر

الجزائر

يستعد منتخب الجزائر لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة شقيقه السوداني، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره السوداني، مساء الأربعاء، في المجموعة الخامسة على ملعب مولاي الحسن.

ويقع منتخبا الجزائر والسودان في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة الجزائر والسودان في كأس الأمم الأفريقية 2025.

5 حقائق قبل مباراة الجزائر والسودان

- تُعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، رغم أنه اللقاء التاسع في تاريخ مواجهاتهما بشكل عام.

-لم يتعرض المنتخب الجزائري لأي خسارة، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادل في أربع مباريات أمام السودان.

- التقى المنتخبان مرتين بالفعل خلال العام الجاري، ففي أغسطس تواجه الفريقان في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا للمحليين وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يتأهل منتخب السودان بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

- والتقيا مجددًا في 3 ديسمبر خلال بطولة كأس العرب، حيث افتتحا مشوارهما في المجموعة الرابعة بتعادل سلبي في مدينة الريان، وتأهل المنتخب الجزائري متصدرًا للمجموعة رفقة العراق، فيما ودع المنتخب السوداني البطولة من دور المجموعات.

- حقق المنتخب الجزائري فوزًا كبيرًا على السودان بنتيجة 4-0 في كأس العرب 2021، قبل أن يتوج لاحقًا بلقب البطولة، في حين غادر المنتخب السوداني المنافسات من الدور الأول.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة السودان القادمة
الجزائر السودان كأس أمم أفريقيا 2025

