يستعد منتخب الجزائر لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة شقيقه السوداني، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره السوداني، مساء الأربعاء، في المجموعة الخامسة على ملعب مولاي الحسن.

ويقع منتخبا الجزائر والسودان في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الحقائق قبل مباراة الجزائر والسودان في كأس الأمم الأفريقية 2025.

5 حقائق قبل مباراة الجزائر والسودان

- تُعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، رغم أنه اللقاء التاسع في تاريخ مواجهاتهما بشكل عام.

-لم يتعرض المنتخب الجزائري لأي خسارة، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادل في أربع مباريات أمام السودان.

- التقى المنتخبان مرتين بالفعل خلال العام الجاري، ففي أغسطس تواجه الفريقان في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا للمحليين وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يتأهل منتخب السودان بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

- والتقيا مجددًا في 3 ديسمبر خلال بطولة كأس العرب، حيث افتتحا مشوارهما في المجموعة الرابعة بتعادل سلبي في مدينة الريان، وتأهل المنتخب الجزائري متصدرًا للمجموعة رفقة العراق، فيما ودع المنتخب السوداني البطولة من دور المجموعات.

- حقق المنتخب الجزائري فوزًا كبيرًا على السودان بنتيجة 4-0 في كأس العرب 2021، قبل أن يتوج لاحقًا بلقب البطولة، في حين غادر المنتخب السوداني المنافسات من الدور الأول.

