أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق مع 8 أشخاص يشتبه في تورطهم في المضاربة غير القانونية بتذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 التي تحتضنها البلاد حاليا.

وانطلقت بطولة أمم أفريقيا يوم الأحد الماضي وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية إن الشرطة القضائية فتحت تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لهؤلاء المشتبه فيهم.

وأشار البلاغ إلى أنه تم رصد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تعرض تذاكر المباريات للبيع بطريقة غير قانونية، ما دفع الجهات الأمنية إلى فتح تحقيقات تقنية وميدانية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم.

وأسفرت العمليات الأمنية التي جرى تنفيذها في مدن الرباط وتمارة وأغادير وسلا ومراكش والمحمدية عن توقيف المعنيين بالأمر، الذين خضعوا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا.

ولا تزال الأبحاث والتحريات مستمرة لضبط جميع المتورطين وتحديد الشبكات التي تقف وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون.

وأثارت بعض المدرجات الفارغة في مباراة الافتتاح جدلا واسعا، لاسيما في وقت أعلنت فيه اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن جميع التذاكر قد بيعت، فيما لم يتجاوز عدد الحضور يوم المباراة 60180 متفرجا، على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية للملعب تصل إلى 68000 مقعد.



