كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

8 متورطين.. المغرب تحقق في التلاعب بتذاكر أمم أفريقيا 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:57 م 23/12/2025
أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025

أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق مع 8 أشخاص يشتبه في تورطهم في المضاربة غير القانونية بتذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 التي تحتضنها البلاد حاليا.

وانطلقت بطولة أمم أفريقيا يوم الأحد الماضي وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية إن الشرطة القضائية فتحت تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لهؤلاء المشتبه فيهم.

وأشار البلاغ إلى أنه تم رصد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تعرض تذاكر المباريات للبيع بطريقة غير قانونية، ما دفع الجهات الأمنية إلى فتح تحقيقات تقنية وميدانية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم.

وأسفرت العمليات الأمنية التي جرى تنفيذها في مدن الرباط وتمارة وأغادير وسلا ومراكش والمحمدية عن توقيف المعنيين بالأمر، الذين خضعوا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا.

ولا تزال الأبحاث والتحريات مستمرة لضبط جميع المتورطين وتحديد الشبكات التي تقف وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون.

وأثارت بعض المدرجات الفارغة في مباراة الافتتاح جدلا واسعا، لاسيما في وقت أعلنت فيه اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن جميع التذاكر قد بيعت، فيما لم يتجاوز عدد الحضور يوم المباراة 60180 متفرجا، على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية للملعب تصل إلى 68000 مقعد.

كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 تذاكر أمم أفريقيا مباريات أمم أفريقيا 2025

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

