كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

قوة هجومية ضاربة.. تشكيل مباراة السنغال وبوتسوانا في أمم أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:31 م 23/12/2025
منتخب السنغال

السنغال

أعلن الثنائي بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال ومورينا راموريبولي المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، تشكيل الفريقين للمواجهة المرتقبة بينهما في كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب السنغال مع نظيره بوتسوانا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويقع منتخبا السنغال وبوتسوانا في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا بجانب منتخبي الكونغو الديمقراطية وبنين.

تشكيل السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبس،موسى نياخات.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، كريبان دياتا، باب جايي.

خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إيليمان ندياي، إسماعيلا سار.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يهفان ضيوف، مامادو سار، عبد الله سيك، إسماعيلا سيس، محمدو ديارا، لامين كامارا، بولاي ديا، باب ندياي، باب ماتار سار، محمدو ديالو، شيخ سابالي، موري دياو، أنطوان ميندي، إبراهيم مباي، مامادو لامين كامارا.

تشكيل بوتسوانا

حراسة المرمى: جويتسيوني فوكو.

خط الدفاع: ثاتايوني ديتلهوكوي، موشا جاولاولوي، ألفورد فيلابي، موثوسي جونسون.

خط الوسط: جابي موهوتسيوا، موثوسي كوبر، ليبوجانج ديتسيلي.

خط الهجوم: كابيلو سياكانيانج، أوماتلا كيباتو، توميسانج أوريبوني.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كابيلو دامبي، كيبونيموديسا لينانياني، أوليبوجينج راموتسي، ثابانج سيسيني، سيجولامي بوي، جوديراون مودينجواني، كياجيلي كجوسيبيولا، ثاتايوني كجامانياني، تشيكو موليفي، تيبوجو كوبيلانج، ثابو مابوندا، جيلبرت باروت، لوسيكا راتشوكودو، مونتي إينوسا، شانجاناني نجادا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة السنغال القادمة
السنغال بوتسوانا كأس أمم أفريقيا 2025

