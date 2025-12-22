المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
علي محمد علي: التعليق على مباريات مصر "مجهد".. والفوز ضد زيمبابوي كان مهما

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:36 م 23/12/2025
منتخب مصر

صورة من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

عبر المعلق علي محمد علي، عن سعادته بفوز منتخب مصر ضد زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وانتصر مساء أمس الإثنين، منتخب مصر على زيمبابوي، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال علي محمد علي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "مباراة زيمبابوي كانت قوية والنتيجة جيدة جدا في ضربة البداية، والفوز في الافتتاح أمر إيجابي جدا".

وأضاف: "لم نحقق الفوز في الافتتاح في آخر 3 مباريات، والفرص كانت متعددة وهو أمر يحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن".

وواصل: "الفوز كان مهم جدا بعيدا عن الأداء لأن الفوز يضعنا في المقدمة دائما ويبعدنا عن أقوى المنافسين في طريق الوصول إلى الأدوار التالية".

وتابع معلق مباراة مصر وزيمبابوي: "أخرج من مباريات منتخب مصر مجهد للغاية على مستوي التعليق بسبب (كتم المشاعر)، وذلك التزاما بتعليمات القناة التي أعمل بها".

قبل أن يستكمل: "المباريات التي أعلق عليها في الملعب تكون الأجواء صعبة جدا، فلن أنسى تعليقي على مباراة مصر وغانا في أنجولا وأعتبرها أفضل مباراة قمت بالتعليق عليها في مسيرتي".

أما عن اللقطة التي أثارت الجدل أثناء عزف النشيد الوطني.. قال: "مخرج مباراة مصر وزيمبابوي أخطأ بشكل غير مقبول أثناء عزف السلام الوطني المصري مؤكدا ان هذا الخطأ جاء من المصدر الرئيسي للبث بعيدا عن القناة الناقلة للبطولة".

مباراة زيمبابوي القادمة
منتخب مصر زيمبابوي علي محمد علي كأس الأمم الأفريقية 2025

