المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

إعلان

أمام زيمبابوي.. صلاح يصل إلى الهدف السادس بالـ"+90" مع منتخب مصر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:45 م 23/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

قاد النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، الفراعنة لتحقيق فوز قاتل على نظيره زيمبابوي، في كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر الانتصار على زيمبابوي، أمس الإثنين، بنتيجة (2-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025.

وبينما كانت المباراة توشك على الانتهاء بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، ارتدى محمد صلاح عباءة المنقذ ليسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1.

صلاح يصل إلى الهدف السادس بالـ"+90" مع منتخب مصر

سجل محمد صلاح سادس أهدافه في الـ +90 مع منتخب مصر في شباك منتخب زيمبابوي، وذلك بعد استثناء المباريات الودية التي خاضها رفقة "الفراعنة".

وكان آخر هدف في الـ +90 لمحمد صلاح مع منتخب مصر، جاء في بطولة كأس الأمم الأفريقية أيضاً أمام منتخب موزمبيق في نسخة 2023 الماضية في دور المجموعات.

بينما كان أول هدف في الـ +90 لصلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم لمونديال 2014، أمام منتخب غينيا.

وجاءت أهداف الـ +90 لصلاح مع منتخب مصر كالتالي:

1- أمام غينيا في تصفيات كأس العالم يوم 10 يونيو 2012 (الدقيقة 90+5)

2- أمام نيجيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم 25 مارس 2016 (الدقيقة 90+1)

3- أمام جمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم يوم 8 أكتوبر 2017 (الدقيقة 90+5)

4- أمام تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم 16 نوفمبر 2018 (الدقيقة 90)

5- أمام موزمبيق في كأس أمم أفريقيا يوم 14 يناير 2024 (الدقيقة 90+7)

6- أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر 2025 (الدقيقة 90+1)

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
بوتسوانا

بوتسوانا

19

خطيرة لمنتخب السنغال بعد تسديدة من نيكولاس جاكسون داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg