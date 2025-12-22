قاد النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، الفراعنة لتحقيق فوز قاتل على نظيره زيمبابوي، في كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر الانتصار على زيمبابوي، أمس الإثنين، بنتيجة (2-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025.

وبينما كانت المباراة توشك على الانتهاء بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، ارتدى محمد صلاح عباءة المنقذ ليسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1.

صلاح يصل إلى الهدف السادس بالـ"+90" مع منتخب مصر

سجل محمد صلاح سادس أهدافه في الـ +90 مع منتخب مصر في شباك منتخب زيمبابوي، وذلك بعد استثناء المباريات الودية التي خاضها رفقة "الفراعنة".

وكان آخر هدف في الـ +90 لمحمد صلاح مع منتخب مصر، جاء في بطولة كأس الأمم الأفريقية أيضاً أمام منتخب موزمبيق في نسخة 2023 الماضية في دور المجموعات.

بينما كان أول هدف في الـ +90 لصلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم لمونديال 2014، أمام منتخب غينيا.

وجاءت أهداف الـ +90 لصلاح مع منتخب مصر كالتالي:

1- أمام غينيا في تصفيات كأس العالم يوم 10 يونيو 2012 (الدقيقة 90+5)

2- أمام نيجيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم 25 مارس 2016 (الدقيقة 90+1)

3- أمام جمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم يوم 8 أكتوبر 2017 (الدقيقة 90+5)

4- أمام تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم 16 نوفمبر 2018 (الدقيقة 90)

5- أمام موزمبيق في كأس أمم أفريقيا يوم 14 يناير 2024 (الدقيقة 90+7)

6- أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر 2025 (الدقيقة 90+1)

