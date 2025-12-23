كشف منتخب مصر، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الثنائي محمد حمدي ومصطفى محمد، خلال مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في ملعب أدرار بأغادير.

وتفوق منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

منتخب مصر يكشف حالة ثنائي الفريق

أعلن محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي، والتي أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض.

وأوضح طبيب منتخب مصر، أن مصطفى محمد ثبتت إصابته بكدمة في الكاحل، بعد أن خضع هو الآخر لفحوصات طبية عقب مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.

وأكد أبو العلا أن الثنائي محمد حمدي ومصطفى محمد، يجري تجهيزهما للمشاركة في مباراة المنتخب المقبلة أمام جنوب أفريقيا، والمقرر لها أن تقام في الخامسة من مساء الجمعة المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.