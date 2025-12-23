المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

1 0
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

تألق نيكولاس جاكسون.. السنغال تكتسح بوتسوانا بثلاثية في أمم أفريقيا 2025 (فيديو وصور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:58 م 23/12/2025 تعديل في 07:48 م
حقق منتخب السنغال فوزاً ثميناً على نظيره بوتسوانا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل نيكولاس جاكسون الهدف الأول والثاني لمنتخب السنغال في اللقاء عند الدقيقتين 40 و58 من زمن المباراة.

وتمكن شريف ندياي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وانفرد منتخب السنغال بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية التي تمتلك 3 نقاط أيضاً.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية حقق الفوز على بنين، بهدف نظيف في نفس المجموعة.

للاطلاع على لقطات من مباراة السنغال وبوتسوانا تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

تفاصيل المباراة

دخل المنتخب السنغالي المباراة بقوة، حيث هدد نيكولاس جاكسون مرمى بوتسوانا في الدقيقة 5 بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى للكرة، لترتد الكرة تابعها باب جاي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت أعلى المرمى.

وتألق حارس بوتسوانا مرة أخرى بعدما تصدى لتسديدة رأسية من ساديو ماني في الدقيقة 6.

وفاجأ موهوتسيوا لاعب بوتسوانا، إدوارد ميندي حارس السنغال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وواصل حارس بوتسوانا تألقه في اللقاء، بعدما تصدى لتسديدة قوية من إيليمان ندياي من على حدود منطقة الجزاء.

وتألق حارس بوتسوانا مرة أخرى في الدقيقة 19، بعدما تصدى لتسديدة قوية من نيكولاس جاكسون.

وتمكن نيكولاس جاكسون لاعب السنغال من تسجيل الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 40 من عمر القاء، بعدما قابل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وعاد جاكسون ليضيف الهدف الثاني في المباراة عند الدقيقة 58 من عمر المباراة، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي بوتسوانا وسدد الكرة إلى داخل المرمى.

وكاد ديتسيل لاعب بوتسوانا أن يقلص الفارق لمنتخب بلاده ولكن تسديدته مرت أعلى مرمى ميندي حارس السنغال.

وأضاع نيكولاس جاكسون فرصة إحراز هدف الهاتريك في اللقاء عند الدقيقة 74 من عمر المباراة، بعدما راوغ الدفاع وسدد كرة أرضية قوية ولكنها مرت بجوار القائم.

وتمكن شريف ندياي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بعدما قابل كرة عرضية داخل منطقة الـ6 ياردات وحول الكرة إلى داخل الشباك.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة السنغال القادمة
السنغال بوتسوانا كأس أمم أفريقيا 2025

