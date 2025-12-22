حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز مساء أمس الإثنين، ضد منتخب أنجولا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبي مصر وزيمبابوي.

وكان منتخب مصر أيضا قد انتصر بنتيجة 2-1، ضد زيمبابوي في الجولة الأولى ليتقاسم منتخبي مصر وجنوب أفريقيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة جنوب أفريقيا القادمة من أجل حسم التأهل بشكل كبير إلى دور الـ 16، حيث يتأهل صاحب الصدارة والوصافة في كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

كيف يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه ضد جنوب أفريقيا؟

ومن خلال مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا مع أنجولا، قد توضح طريقة لعب المنتخب الملقب بـ"البافانا بافانا" الذي اعتمد على الكرات العرضية بشكل كبير وهو نفس السلاح الذي اعتمد أنجولا في بداية المباراة.

المباراة بين أنجولا وجنوب أفريقيا كانت مشتعلة في الجانب الهجومي، وبالأخص منتخب أنجولا الذي سدد كثيرا من أمام خط المرمى لكن لولا براعة رونين ويليامز لسكنت الكرة الشباك.

في الدقيقة 21 نجح منتخب جنوب أفريقيا من تسجيل الهدف الأول وذلك عن طريق أوزوين أبوليس بعدما اصطاد كرة عرضية قادمة من الجبهة اليمنى ليسدد الكرة في الشباك.

وبعدها لم يهدأ منتخب أنجولا، فضغط من أجل تسجيل هدف التعادل عن طريق كافومانا مانويل شو في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية متقنة فشل ويليامز في التعامل معها.

بعد استقبال جنوب أفريقيا للهدف فتح جميع خطوطه من أجل تسجيل الهدف الثاني وذلك عن طريق تيبوهو موكوينا ولايلي فوستر.

وتم إلغاء هدف لمنتخب جنوب أفريقيا عن طريق تشيبانج موريمي في الدقيقة 51، إذ راوغ خلاله مدافع جنوب أفريقيا وسدد الكرة، في هدف سُجل من 4 لمسات فقط.

ومن ثم تفنن منتخب جنوب أفريقيا في إهدار الفرص في العارضة ولكن اللافت للنظر أنه استخدم التسديد من خارج منطقة الجزاء كثيرا جدا.

وبالتالي يحتاج منتخب مصر لغلق المساحات أمام مهاجمي منتخب جنوب أفريقيا بالأخص من على حدود منطقة الجزاء لصد التسديدات القوية التي تطلقها جنوب أفريقيا.

كما يحتاج منتخبنا الوطني لوجود لاعبين أصحاب القامات العالية وذلك لإفشال الكرات العرضية التي يمتاز بها منتخب جنوب أفريقيا وظهرت خلال مباراة أنجولا.