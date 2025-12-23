المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

1 0
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

بعد فوز السنغال.. جدول ترتيب المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:15 م 23/12/2025
السنغال

السنغال

حقق منتخب السنغال فوزاً ثميناً على نظيره بوتسوانا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل نيكولاس جاكسون الهدف الأول والثاني لمنتخب السنغال في اللقاء عند الدقيقتين 40 و58 من زمن المباراة.

وتمكن شريف ندياي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا 2025

انفرد منتخب السنغال بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يمتلك 3 نقاط أيضاً.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية حقق الفوز على بنين، بهدف نظيف في نفس المجموعة.

ويتذيل منتخب بوتسوانا المجموعة بدون نقاط، بينما يقع منتخب بنين في المركز الثالث بدون نقاط أيضاً.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة السنغال القادمة
السنغال بوتسوانا كأس أمم أفريقيا 2025

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 0
تنزانيا

تنزانيا

47

منتخب نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
