حقق منتخب السنغال فوزاً ثميناً على نظيره بوتسوانا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل نيكولاس جاكسون الهدف الأول والثاني لمنتخب السنغال في اللقاء عند الدقيقتين 40 و58 من زمن المباراة.

وتمكن شريف ندياي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا 2025

انفرد منتخب السنغال بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يمتلك 3 نقاط أيضاً.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية حقق الفوز على بنين، بهدف نظيف في نفس المجموعة.

ويتذيل منتخب بوتسوانا المجموعة بدون نقاط، بينما يقع منتخب بنين في المركز الثالث بدون نقاط أيضاً.

