توج نيكولاس جاكسون لاعب منتخب السنغال، بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام بوتسوانا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب السنغال فوزاً ثميناً على نظيره بوتسوانا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل نيكولاس جاكسون الهدف الأول والثاني لمنتخب السنغال في اللقاء عند الدقيقتين 40 و58 من زمن المباراة.

وانفرد منتخب السنغال بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية التي تمتلك 3 نقاط أيضاً.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية حقق الفوز على بنين، بهدف نظيف في نفس المجموعة.

نيكولاس جاكسون رجل مباراة السنغال وبوتسوانا

حصل نيكولاس جاكسون مهاجم السنغال على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام بوتسوانا، عقب انتهاء اللقاء.

وقدم جاكسون أداءً مميزاً خلال 78 دقيقة شارك فيها خلال مباراة بوتسوانا في الجولة الأولى بأمم أفريقيا 2025.

وسجل نيكولاس جاكسون هدفين، وسدد 7 تسديدات منها 5 تسديدات على المرمى، وأهدر فرصتين كبيرتين.

وقدم جاكسون 34 تمريرة منها 32 صحيحة بنسبة نجاح وصلت إلى (94%)، ولعب كرة طولية صحيحة من أصل كرة وحيدة.

ولمس جاكسون الكرة 46 مرة، وقام بعمل مراوغة وحيدة صحيحة، بينما فقد الاستحواذ 4 مرات.

