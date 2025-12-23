اكتسح منتخب السنغال نظيره بوتسوانا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وانفرد منتخب السنغال بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية التي تمتلك 3 نقاط أيضاً.

ويقع منتخبا السنغال وبوتسوانا في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا بجانب منتخبي الكونغو الديمقراطية وبنين.

أرقام مباراة السنغال وبوتسوانا

أرقام مباراة السنغال وبوتسوانا، تشير إلى مدى تفوق أسود التيرانجا على مستوى إحصائيات المباراة بالكامل.

وتفوق منتخب السنغال على نظيره البوتسواني من حيث الاستحواذ والتسديدات والركنيات.

الاستحواذ: السنغال 68% - بوتسوانا 32%

الفرص الكبيرة: السنغال 9 - بوتسوانا 0

التسديدات: السنغال 28 - بوتسوانا 4

التسديدات على المرمى: السنغال 17 - بوتسوانا 0

الركنيات: السنغال 7 - بوتسوانا 2

التمريرات: السنغال 641 - بوتسوانا 310

تصديات الحارس: السنغال 0 - بوتسوانا 14

