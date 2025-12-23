المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اكتساح لأسود التيرانجا.. كيف فازت السنغال على بوتسوانا؟ (أرقام)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:18 م 23/12/2025
السنغال

السنغال

اكتسح منتخب السنغال نظيره بوتسوانا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وانفرد منتخب السنغال بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية التي تمتلك 3 نقاط أيضاً.

ويقع منتخبا السنغال وبوتسوانا في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا بجانب منتخبي الكونغو الديمقراطية وبنين.

أرقام مباراة السنغال وبوتسوانا

أرقام مباراة السنغال وبوتسوانا، تشير إلى مدى تفوق أسود التيرانجا على مستوى إحصائيات المباراة بالكامل.

وتفوق منتخب السنغال على نظيره البوتسواني من حيث الاستحواذ والتسديدات والركنيات.

الاستحواذ: السنغال 68% - بوتسوانا 32%

الفرص الكبيرة: السنغال 9 - بوتسوانا 0

التسديدات: السنغال 28 - بوتسوانا 4

التسديدات على المرمى: السنغال 17 - بوتسوانا 0

الركنيات: السنغال 7 - بوتسوانا 2

التمريرات: السنغال 641 - بوتسوانا 310

تصديات الحارس: السنغال 0 - بوتسوانا 14

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة السنغال القادمة
السنغال بوتسوانا كأس أمم أفريقيا 2025

