يستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل بنسبة كبيرة إلى دور الـ 16 من البطولة المقامة في المغرب في نسختها الحالية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي تضم كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا".

وكان منتخب مصر قد انتصر على زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات بنتيجة 2-1، ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة.

مواجهة خاصة بين زيزو ورونين ويليامز

وبعدما شاهدنا مباراة منتخب جنوب أفريقيا مع أنجولا وكم الكرات التي منعها رونين ويليامز حارس مرمى منتخب "البافانا بافانا"، اتضح أن مهاجمي منتخبنا الوطني سيجدوا صعوبة في التسجيل.

ورغم ذلك فإن لاعبنا أحمد سيد زيزو، ستكون له مواجهة خاصة مع رونين ويليامز بالتحديد، إذ يريد رد الاعتبار.

الثأر بين أحمد سيد زيزو ورونين ويليامز ليس داخل أرضية الملعب بل سيكون لرد الاعتبار بعدما شعر لاعب الأهلي الحالي أنه كان الأحق بالتتويج بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا في عام 2024 والتي فاز بها حارس صنداونز الجنوب أفريقي وقتها.

تفوق رونين ويليامز على الثنائي المصري حسين الشحات، لاعب الأهلي، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والذي انتقل فيما بعد إلى النادي الأهلي، ليحصد جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".