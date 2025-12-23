المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

2 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

مدرب كوت ديفوار يستبعد صلاح من تشكيلته المثالية.. ويختار "المعلم" لقيادتها

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:09 م 23/12/2025
إيميرس فايي

إيميرس فايي - المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار

اختار إيميريس فايي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار تشكيلته المثالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على مدار التاريخ، والتي ضمت عدد كبير من اللاعبين الإيفواريين.

واستبعد مدرب كوت ديفوار، الذي تُوج بالنسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، محمد صلاح، نجم منتخب مصر، لكنه ضم أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب.

وجاء تشكيل إيميرس فايي المثالي لبطولات كأس الأمم الأفريقية، حسب ما ذكرته صحيفة البطولة المغربية، على النحو التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (كوت ديفوار)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - ريجوبرت سونج (الكاميرون) - إيفان نديكا (كوت ديفوار) - أرثر بوكا (كوت ديفوار)

خط الوسط: أرونا دينداني (كوت ديفوار) - جاي جاي أوكوشا (نيجيريا) - يايا توري (كوت ديفوار)

خط الهجوم: بين بادي (كوت ديفوار) - جورج ويا (ليبيريا) - صامويل إيتو (الكاميرون).

وأسند إيميرس فايي القيادة الفنية للتشكيل المثالي لبطولات كأس الأمم الأفريقية لحسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، والذي تُوج بـ 3 نسخ على التوالي من تلك البطولة.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، مع منتخبات موزمبيق، والكاميرون، والجابون.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة كوت ديفوار القادمة
محمد صلاح حسن شحاتة منتخب كوت ديفوار

التعليقات

ما قبل المباراة
تونس

تونس

- -
أوغندا

أوغندا

3

في حين جاءت تشكيلة المنتخب الأوغندي على النحو التالي:سليم ماجولا، توبي سيبيك، عبدو عزيزي كايوندو، روجرز توراش، جوردان أوبيتا، كينيث سيماكولا، خالد أوتشو، لورينزن ميلفين، جودي سيموجابي، ستيفن موكوالا، روجرز ماتو.

تفاصيل المباراة
