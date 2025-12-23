اختار إيميريس فايي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار تشكيلته المثالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على مدار التاريخ، والتي ضمت عدد كبير من اللاعبين الإيفواريين.

واستبعد مدرب كوت ديفوار، الذي تُوج بالنسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، محمد صلاح، نجم منتخب مصر، لكنه ضم أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب.

وجاء تشكيل إيميرس فايي المثالي لبطولات كأس الأمم الأفريقية، حسب ما ذكرته صحيفة البطولة المغربية، على النحو التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (كوت ديفوار)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - ريجوبرت سونج (الكاميرون) - إيفان نديكا (كوت ديفوار) - أرثر بوكا (كوت ديفوار)

خط الوسط: أرونا دينداني (كوت ديفوار) - جاي جاي أوكوشا (نيجيريا) - يايا توري (كوت ديفوار)

خط الهجوم: بين بادي (كوت ديفوار) - جورج ويا (ليبيريا) - صامويل إيتو (الكاميرون).

وأسند إيميرس فايي القيادة الفنية للتشكيل المثالي لبطولات كأس الأمم الأفريقية لحسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، والذي تُوج بـ 3 نسخ على التوالي من تلك البطولة.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، مع منتخبات موزمبيق، والكاميرون، والجابون.

