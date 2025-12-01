المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زارا شباك ثلاثي الفراعنة.. ثنائي جنوب أفريقيا الخطر الأكبر أمام مرمى منتخب مصر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:44 م 23/12/2025
جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا

يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره جنوب أفريقيا، في مباراة ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

صدام مصري جنوب أفريقي

نجح منتخب جنوب أفريقيا في تخطي أنجولا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتمكن منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق فوز هام في مستهل مشواره بكأس أمم أفريقيا، في ظل بحثه عن تأمين طريقه نحو الأدوار الإقصائية من البطولة.

وتمكن منتخب مصر من العودة أمام زيمبابوي، حيث قاد الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح الفراعنة لتحقيق الفوز بعد التأخر في النتيجة.

وحسم منتخب مصر تفوقه أمام زيمبابوي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت بين الفريقين في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره جنوب أفريقيا، في إطار بحث الثنائي عن التربع على صدارة المجموعة الثانية بكأس الأمم، من أجل تأمين التأهل للدور القادم قبل المباراة الثالثة من مرحلة المجموعات.

زيارة سابقة لمرمى ثلاثي الفراعنة

أوقع القدر الأندية المصرية بنظيرتها الجنوب أفريقيا عدة مرات، في ظل المنافسة القوية بينهما في المسابقات القارية طوال السنوات الأخيرة.

رغم المواجهات العديدة بين الأندية المصرية والجنوب أفريقية، إلا أنه لم يسبق للاعب متواجد ضمن قائمة الفراعنة الحالية في أمم أفريقيا بهز شباك رونوين ويليامز حارس مرمى بافانا بافانا.

في المقابل نجح ثنائي في هز شباك ثلاثي حراسة مرمى منتخب مصر، في مناسبات سابقة بالمسابقات الأفريقية، هما تيبوهو موكوينا، وريليبوهيل موفوكينج.

ونجح موكوينا في التسجيل بمرمى محمد الشناوي، خلال مباراة ماميلودي صنداونز أمام الأهلي، والتي جرت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت حينها بنتيجة (5-2) لصالح النادي الجنوب أفريقي، وكان ذلك في مارس 2023.

ولم يسبق لأي لاعب متواجد في قائمة جنوب أفريقيا الحالية، وأن زار شباك محمد الشناوي، رغم كثرة المواجهات التي جمعت بين الأهلي وأندية بافانا بافانا.

وتمكن ريليبوهيل موفوكينج، من زيارة شباك مصطفى شوبير مرة واحدة، خلال مباراة أورلاندو بايرتس والأهلي، والتي انتهت بتفوق الفريق الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف.

وسجل موكوينا هدفًا في مرمى أحمد الشناوي، خلال المباراة التي جمعت بين ماميلودي صنداونز وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز النادي الجنوب أفريقي بهدف نظيف في ديسمبر 2023.

هل شارك الثنائي أمام أنجولا؟

ظهر تيبوهو موكوينا رفقة منتخب جنوب أفريقيا، إذ شارك أساسيًا مع بافانا بافانا وظل في أرضية الميدان حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

وظل ريليبوهيل موفوكينج، على مقاعد بدلاء منتخب جنوب أفريقيا طوال المباراة أمام أنجولا، دون أن يشارك.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر كأس أمم أفريقيا منتخب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا ريليبوهيل موفوكينج

