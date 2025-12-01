أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أن الحفاظ على المستوى الذي ظهر به فريقه في مباراة أنجولا، هو من سيقودهم للتأهل إلى نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب.

وتغلب منتخب جنوب أفريقيا أمام أنجولا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الإثنين، على الملعب الكبير في مراكش، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وعلى الرغم من الفوز، أعرب بروس عن استيائه من أداء منتخب جنوب أفريقيا في الشوط الأول من مباراة أنجولا بعد التقدم في النتيجة، لكنه أشاد بتحسن الأداء في الشوط الثاني.

وقال هوجو بروس في تصريحات نقلتها صحيفة إديسكي تايمز الجنوب أفريقية: "ما الذي سيقودنا لنهائي كأس أفريقيا؟ أعتقد أن علينا أن نلعب بنفس مستوى الشوط الثاني في مباراة أنجولا".

وأضاف المدرب البلجيكي: "في الشوط الأول، كنا متراخين، ولم يكن هذا هو منتخب جنوب أفريقيا الذي اعتدت رؤيته في الفترة الماضية".

وتابع: "لم يكن هناك عمق في اللعب، فقدنا الكرة، ومنحنا الخصوم فرصًا للضغط علينا.. ربما كان من الجيد حدوث ذلك، لأنه كان بمثابة جرس إنذار في الشوط الأول.. لا أعتقد أن ذلك سيتكرر في المباريات القادمة".

وأكمل: "بالنسبة لنا، الأهم هو تجاوز دور المجموعات والتأهل للدور التالي أولًا، وبعد ذلك سنرى، فهذه بطولة صعبة، ونحتاج أحيانًا إلى قليل من الحظ أيضًا".

وأتم هوجو بروس تصريحاته قائلًا: "أنا واثق لأنني شاهدت الشوط الثاني الذي كنت أتمناه، لقد كان أداءً أفضل، إذ كان الحماس والروح القتالية حاضرين في لعبنا، وهذا ما يسعدني".

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره مصر في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وأنجولا.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025