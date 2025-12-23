أظهر فيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا، غضبه أثناء تبديله في مباراة تنزانيا، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وحسم منتخب نيجيريا تفوقه على نظيره تنزانيا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، رفقة تونس، تنزانيا، وأوغندا.

غضب أوسيمين

استقر إريك تشيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، على إجراء تبديل في الدقيقة 86 من زمن المباراة، إذ دفع بلاعبه بول أونواتشو بدلًا من فيكتور أوسيمين.

وظهر أوسيمين غاضبًا أثناء تبديله إذ وضع اللاعب يده على فمه موجهًا بعض الكلمات إلى مدربه، بعد أن رفض مصافحته أمام جميع الحضور في المباراة.

وشارك أوسيمين رفقة منتخب نيجيريا أمام تنزانيا خلال 86 دقيقة، وأطلق 7 تسديدات من بينهم 3 كانوا في اتجاه المرمى، وأهدر اللاعب فرصة خطيرة، وأرسل 8 تمريرات صحيحة من إجمالي 13 بنسبة نجاح 62%.

وظهر أوسيمين رفقة جالاتا سراي، خلال 16 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 1167 دقيقة ونجح النيجيري في تسجيل 12 هدفًا.