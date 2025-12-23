سيرج أورييه.. من النجومية الأوروبية إلى الفشل في آسيا

تتجه إدارة نادي بيرسيبوليس الإيراني نحو إنهاء تجربة الظهير الإيفواري سيرج أورييه، في ظل رغبة قوية داخل النادي في فك الارتباط مع اللاعب بعد فترة قصيرة من انضمامه، رغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2026.

لماذا فشل أورييه في الدوري الإيراني؟

وكان أورييه، البالغ من العمر 31 عامًا، قد انضم إلى بيرسيبوليس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في محاولة لإحياء مسيرته الكروية، بعد سنوات شهدت تراجعًا في مستواه عقب تجارب متباينة في الدوريات الأوروبية.

إلا أن اللاعب فشل في حجز مكان أساسي داخل التشكيلة، لتتحول مغامرته في الدوري الإيراني إلى تجربة غير موفقة.

وبدأ أورييه مسيرته الاحترافية مع لانس الفرنسي، قبل أن يسطع نجمه مع باريس سان جيرمان، ثم ينتقل إلى توتنهام الإنجليزي، ومنه إلى فياريال الإسباني، قبل أن يخوض تجارب أخرى مع نوتنغهام فورست وجالاتا سراي.

وبعد نهاية عقده في تركيا، أصبح لاعبًا حرًا في يوليو 2024، ليقرر خوض تحدٍ جديد في إيران على أمل استعادة بريقه والمنافسة مجددًا على مكان في صفوف منتخب كوت ديفوار.

غير أن الواقع جاء مغايرًا للتوقعات، إذ شارك أورييه في أربع مباريات فقط بالدوري مع بيرسيبوليس، بمجموع 360 دقيقة لعب، دون أن يسجل أي أهداف أو يصنع تمريرات حاسمة، كما عانى من مشكلات صحية تمثلت في إصابته بالتهاب الكبد الوبائي (ب)، ما أبعده عن الملاعب لفترة وأثار شكوكًا حول جاهزيته البدنية.

فسخ عقد بعد أقل من 6 أشهر على انضمامه

ووفقًا لما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، قررت إدارة بيرسيبوليس البدء في إجراءات فسخ عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أقل من ستة أشهر على انضمامه، معتبرة أن الصفقة لم تحقق العائد الفني المنتظر، وأن الفريق بحاجة إلى حلول مختلفة في النصف الثاني من الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإيراني يسعى للتوصل إلى اتفاق ودي سريع مع أورييه لإنهاء التعاقد، علمًا بأن قيمة عقده تقدر بنحو 2.5 مليار تومان، ما يعادل قرابة 537 ألف يورو.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025